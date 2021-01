Le pari spécial NBA Sunday : 360€ à gagner avec un pari sur un duo Kyrie Irving – Kevin Durant bien show

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce premier NBA Sunday de la saison, un très joli programme nous attend avec 10 rencontres à partir de 21h30 heure de Châteauroux. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

21h00 : Pistons (3,55) – Celtics (1,29)

00h00 : Nets (1,27) – Wizards (3,70)

00h00 : Grizzlies (4,30) – Lakers (1,14)

01h00 : Spurs (2,45) – Jazz (1,53)

01h00 : Wolves (4,20) – Nuggets (1,22)

02h00 : Suns (2,30) – Clippers (1,60)

02h00 : Bulls (2,70) – Warriors (1,45)

02h30 : Warriors (2,70) – Blazers (1,45)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez en Ligne un compte chez ParionsSport, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 360€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Kyrie Irving ET Kevin Durant marquent minimum 25 points CHACUN contre les Wizards (2,40) : les Nets viennent de perdre contre les Hawks. Les hommes de Steve Nash ont quelques soucis de régularité à régler c’est une évidence. Ce qui est également évident c’est le potentiel offensif sans limite de leur armada, avec notamment deux des meilleurs scoreurs actuels en NBA : ces messieurs Kyrie Irving et Kevin Durant. Et pour finir de poser le contexte de ce pari, les Nets affrontent cette nuit des Wizards dont la défense est loin d’être la qualité première (le 26ème ratio défensif pour l’instant cette saison). Imaginer Irving ET Durant planter au moins 25 unités chacun n’a rien de dingue. Mais pour que la cote passe, deux difficultés : il faut que les deux joueurs atteignent la barre des 25 points ce qui complique évidemment les choses. Et il nous faut un match suffisamment serré pour que KD et Kyrie aient un temps de jeu convenable. C’est ce qui explique que la cote soit très belle, à 2,40. Rien d’insurmontable pour autant, car les Wizards avec du Westbrook et du Beal énervés peuvent proposer une très belle résistance !

Le combiné à tenter

Les Blazers gagnent de minimum 3 points contre les Warriors ET Jamal Murray fait une performance (points + rebonds + passes) à minimum 32 contre les Wolves (2,71) : les Blazers viennent de gifler les Warriors et la troupe de Lillard sera de nouveau favorite pour la victoire cette nuit. Avec ce petit écart de 3 points, on est sur une cote à 1,55. De l’autre côté, l’envie de miser sur Jamal Murray est forte puisque les Nuggets ont urgemment besoin de gagner et que le meneur a montre vendredi contre les Suns qu’il commençait à chauffer sérieusement. 32, ce n’est pas si haut pour Murray s’il commence à faire tomber quelques tirs dedans. La cote est à 1,75 ce qui nous donne ce sympathique combiné à 2,71 !

Une petite folie pour finir ?

Rudy Gobert va marquer minimum 20 points face aux Spurs cette nuit (3,50) : deux gros arguments pour croire en cette cote. Le chauvinisme et la défense intérieure des Spurs.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).