Le pari spécial NBA Sunday : 345€ à gagner avec un Damian Lillard qui veut la peau des Grizzlies

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 25 avril, c’est un programme très alléchant que nous offre la NBA avec sept matchs dont les deux premiers auront lieu dès 19 heures (fuseau horaire de Châteauroux). Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

19h00 : Hornets (3,70) – Celtics (1,29)

21h30 : Nets (1,82) – Suns (2,05)

22h00 : Blazers (1,57) – Grizzlies (2,45)

01h00 : Wizards (1,29) – Cavs (3,70)

01h30 : Hawks (3,00) – Bucks (1,40)

02h00 : Magic (2,80) – Pacers (1,45)

04h00 : Warriors (1,28) – Kings (3,85)

Le pari qu’on sent bien

Damian Lillard marque minimum 30 points (2,30) : même s’il n’y est pas parvenu lors de ses 8 dernières sorties, il ne faut pas s’y tromper : le meneur des Blazers a marqué 30 points ou plus à 27 reprises cette saison en 54 matchs. Oui voilà, c’est la moitié. Il tourne à 28,5 points de moyenne malgré la passe assez difficile qu’il traverse. Mais pourquoi miser sur lui ce soir ? Parce que son équipe a énormément besoin de lui et qu’on n’a jamais vu Dame laisser tomber ces gars quand il faut une belle performance pour relancer la machine. Les Blazers sont sur 4 défaites de suite dont la dernière face aux Grizzlies et Lillard aura à cœur de tout donner pour repartir du bon pied. La cote est à 2,30 car 30 points ce n’est pas rien mais on sait que Lillard aura ses tirs. Et si ça commence à toucher de la ficelle…

Le combiné à tenter

Les Wizards battent les Cavaliers et les Bucks battent les Hawks (1,81) : les Wizards sont en plein rush et vont affronter des Cavs sans Collin Sexton. La cote est à 1,29. Les Bucks sont au complet et vont affronter des Hwks sans Trae Young notamment et avec une infirmerie bien remplie. La cote est à 1,40.

Une petite folie pour finir ?

Kyrie Irving ET Chris Paul marquent minimum 20 points CHACUN (2,60) : côté Kyrie, atteindre les 20 points en devrait pas être souci tant le meneur des Nets est facile au scoring. Côté Chris Paul ce sera un tout autre challenge. Mais on va compter sur l’attention que les défenseurs des Nets vont porter à Booker plutôt qu’à Paul et à la motivation toute particulière de ce dernier face à la défense de Kyrie et à une grosse cylindrée de l’Est après deux défaites de rang pour les Suns.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

