Preview de la soirée NBA : les Nets reçoivent les Suns à l’heure du diner, préparez le plateau repas

Comme chaque jour, on vous sort notre petite preview de la nuit pour faire le point sur les enjeux, les trucs funs à mater et les dernières infos. Sept matchs au menu du jour et du gros morceau à suivre dès le début de soirée. On vous raconte tout.

19h00 : Hornets – Celtics : on a vu pire pour attaquer les hostilités. D’un côté les Hornets, une des équipes les plus kiffantes à voir jouer et de l’autre les Celtics, une des équipes en forme du moment. Sept victoires sur les neuf derniers matchs pour la bande à Brad Stevens. On a vu le retour en short d’Evan Fournier contre les Nets. Reste plus qu’à trouver le rythme pour rattraper ses petits camarades qui ont enfin l’air lancés sur de bons rails.

21h30 : Nets – Suns : si ce n’est pas déjà fait, vous entourez, stabilotez, peu importe, cet horaire sur votre planning de la nuit. Le leader de la Conférence Est qui reçoit le second bilan de l’Ouest, c’est une affiche digne d’une Finale diront certains. Même si les Suns ont eu un peu plus de mal ces derniers temps, le choc contre l’armada de Steve Nash (un ancien copain) devrait valoir son pesant de cacahuètes, d’autant plus que Kevin Durant est annoncé probable pour cette rencontre de gala. Le petit diner à quatre avec Chris Paul, Devin Booker et Kyrie Irving promet de belles réjouissances.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is planning to return to the lineup vs. Phoenix today, sources tell ESPN. Durant missed three games with a left leg contusion. Tip at 3:30 PM ET on ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 25, 2021

22h00 : Blazers – Grizzlies : on reste dans notre trilogie entre Oregon et Tennessee. Ce soir, c’est l’épisode 2 et on verra si l’ourson s’exporte toujours aussi bien loin de ses contrées. Jaren Jackson Jr nous prouve depuis son retour qu’une absence de dix mois ne change rien à ce qu’il est capable de montrer alors on s’accroche fortement à son siège du côté de Portland car ça pourrait envoyer du lourd. La nuit dernière, Dallas a piqué le sixième spot et c’est désormais le septième qui ne tient qu’à un fil ou à une griffe si vous préférez. Oh, que cette affiche ressemble à un premier tour de Play-in Tournament !

01h00 : Wizards – Cavaliers : nos copains de Poudlard sont en train de mettre tout le monde d’accord avec une remontada digne des plus footeux d’entre vous. Sept victoires de suite (9-1 sur les dix derniers matchs) et une huitième place qui ne semble plus si loin désormais. La réception de Cleveland doit permettre de continuer sur cette belle série et si la logique est respectée, on pourra faire rimer triple-double avec victoire sérieuse au petit matin.

01h30 : Hawks – Bucks : s’il n’y avait pas l’affiche entre Brooklyn et Phoenix, on aurait peut-être opté pour ce match en point central de la soirée. Milwaukee vient de foudroyer l’équipe B des Sixers et on se dit que le back-to-back ne sera pas trop dur à encaisser vu le temps de jeu des titus la nuit dernière. (à peine 24 minutes pour Giannis) Atlanta a vu la tornade New York lui passer devant et il ne faudrait pas trop cogiter au risque de perdre du terrain. Les Bucks, quant à eux, peuvent mettre la pression sur Philadelphie pour la deuxième place. Le top 4 à l’Est est plus que jamais ouvert.

02h00 : Magic – Pacers : vu le match qui se déroulera en même temps en Géorgie, il sera dur d’être 100% attentif à ce qui passera entre Orlando et Indiana mais on zappera à l’occasion. Orlando a enfin activé le mode défaites illimitées et ils peuvent faire les affaires des Pacers en s’inclinant une fois de plus à la maison. Indiana peut égaler le bilan de Charlotte si la soirée se passe bien pour eux. Pour acquérir la huitième place, il faudra attendre par contre car le tie-breaker n’est pas à leur avantage. (2-1 Hornets)

04h00 : Warriors – Kings : comme d’hab sur la côte Ouest, il faut veiller tard pour voir un match. Un Steph Curry cru 2021 c’est suffisamment corsé pour nous faire tenir jusqu’à l’aube. Ce match aurait pu être un duel pour le Play-in mais Sacramento est totalement décroché. Pour ne rien arranger, ils sont privés de De’Aaron Fox pour une quinzaine de jours à cause du protocole sanitaire. Pas impossible que ça finisse en blowout cette affaire.

Voilà pour notre preview du jour ! Sept matchs à suivre entre 19h et 6h du matin, on espère que vous avez les paupières bien en place et sinon il reste toujours la cafetière sur le côté pour vous donner un coup de fouet. On choisit son pick TTFL et on se donne rendez-vous tout à l’heure sur l’oiseau bleu !

Source texte : Fantasy Labs / ESPN