NBA Top 10 du jour : Bam Adebayo monte sur Daniel Theis, la preuve que Red Bull donne des ailes

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Il fut un temps où Dwight Howard était une star du Top 10 grâce à ses grosses bâches. La phrase « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse » vient de prendre tout son sens.

#9 : On est déjà content de voir Caris LeVert sur un parquet mais quand il claque des moves à la MJ, on a presque envie de le prendre dans nos bras.

#8 : Nerlens Noel a dit non à Pascal Siakam, comme les Knicks avec les Raptors en fait. La hype n’en finit plus de monter à New York.

#7 : JaVale McGee a visiblement passé beaucoup de temps avec Nikola Jokic depuis son arrivée. Le spin move est aussi sublime qu’improbable. C’est quoi la suite ? Des passes entre les jambes ?

#6 : Oshae Brissett était peut-être un inconnu pour beaucoup de monde mais il n’a pas mis longtemps à attirer quelques projos.

#5 : Si le Joker s’ennuie en NBA, il pourra toujours se reconvertir Quarterback, il y a certainement quelque chose à creuser.

#4 : Dennis Schroder a eu du mal à trouver la mire cette nuit alors il s’est dit qu’il allait améliorer ses pourcentages sur la tête de Nico Melli.

#3 : Luka Doncic claque un step-back au buzzer, deux bons mètres derrière la ligne. Le plus dingue c’est que cette phrase devient presque routinière.

#2 : Un panier, un poster, une apparition dans le Top 10. Luka Samanic aime l’efficacité on dirait.

#1 : Bam Adebayo qui arrive lancé dans la raquette c’est un coup à s’en prendre plein la tronche. Merci Daniel Theis d’être allé au combat malgré tout.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !