NBA Awards 2021 – ce que pense la communauté basket FR : six awards et six sondages, à trois semaines de la ligne d’arrivée

A trois semaines de la fin de la saison régulière, la bagarre bat son plein entre les différentes franchises ayant comme objectif de disputer les Playoffs. Play-in tournament à arracher, ou à éviter, mais aussi… récompenses individuelles à aller chercher pour les plus talentueux du lot. MVP, DPOY, 6MOY, YMCA, MIP, ROY, COY, un intrus s’est glissé dans la liste mais pour le reste la guéguerre est lancée depuis un bail, alors on se pose un instant et on vous balance l’avis de la communauté sur la question. Y’aura plus qu’à donner votre avis en commentaire, et on pourra appeler ça un strike.

Most Valuable Player

Qui est le MVP pour la saison NBA 2020-21 ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2021

Pour le trophée le plus brillant de la liste ? On part tout simplement sur l’un des seuls qui ne s’est pas encore… auto-proclamé MVP. Comme quoi, rien ne sert de parler il faut jouer à point.

Most Improved Player

Qui est la Meilleure Progression de l’Année pour la saison NBA 2020-21 ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2021

Longtemps dans l’ombre, Julius Randle a pris un abonnement au solarium et le niveau actuel du joueur et des Knicks semble avoir fait la différence dans le cœur des fans.

Defensive Player Of the Year

Qui est le Défenseur de l’Année pour la saison NBA 2020-21 ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2021

Reste à savoir si les votants sont des chauvins ou alors tout simplement des connaisseurs.

Coach Of the Year

Qui est le Coach de l’Année pour la saison NBA 2020-21 ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2021

Grosse baston entre Tom Thibodeau et Quin Snyder. Les trophées de DPOY et 6MOY pourraient échouer à Salt Lake City, on part sur le MIP et le COY à New York ? Simple supposition hein.

Sixth Man Of the Year

Qui est le Sixième Homme de l’Année pour la saison NBA 2020-21 ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2021

Peut-être la course à l’award la moins disputée, en sachant que le principal concurrent de Jordan Clarkson vient peut-être… de son propre banc.

Rookie Of the Year

Qui est le Rookie de l’Année pour la saison NBA 2020-21 ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2021

Duel intéressant, où l’on se rend compte que, pour l’instant, l’absence de LaMelo Ball n’est pas suffisante pour voir Anthony Edwards lui griller la politesse. Fin de régulière de feu à prévoir entre les deux hommes, sortez les calculettes.

A vos claviers en commentaires, pour confirmer ou infirmer la tendance mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Promis on ressortira tout ça dans un mois et demi au moment des récompenses, parce qu’en général c’est toujours succulent de comparer les certitudes à la vérité, la seule, celle de la NBA.