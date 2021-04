Preview de la soirée NBA : Joel Embiid retrouve Boston, vous savez tous où cliquer

Huit matchs au programme de votre NBA League Pass et tout autant de bonnes raisons de suivre les rencontres du soir. Cette nuit, on se retrouve avec des affiches hautes en couleur et notamment un Celtics-Sixers où Joel Embiid va retrouver une de ses victimes favorites.

1h00 : Pacers – Bulls : collés l’un à l’autre au classement, ce duel aura des répercussions pour la course au Play-In Tournament côté Est. Pour le moment, les Pacers comptent quatre matchs d’avance sur les Bulls mais ces derniers ont bien réagi avec une victoire sérieuse sur les Nets. Le duo Vucevic-LaVine sera particulièrement scruté une fois de plus et ce serait bien le moment de lancer une série pour toujours envisager un top 8 en fin de saison. Le bilan des affrontements donne pour le moment 1-1 et cela pourrait aussi compter dans le cadre du tie-breaker. Indiana croise les doigts pour compter sur Domantas Sabonis tandis que côté Bulls, Coby White présente aussi un léger doute.

1h30 : Raptors – Lakers : les Angelinos commencent leur road trip à l’Est avec un match à Tampa Bay. Deux équipes qui ont connu une baisse des résultats ces derniers temps et pas mal de blessures à gérer également. Les Raptors sont sortis des spots de Play-In tandis que les Lakers viennent de se faire éjecter du Top 4 à l’Ouest. Une nouvelle défaite pourrait permettre à Portland de leur passer devant… Toronto n’a que deux matchs de retard sur le bilan de Chicago et il ne faudra donc pas les enterrer trop vite pour la fin de saison. Attention à Kyle Lowry et Fred VanVleet qui pourraient tous les deux manquer à l’appel. Les Lakers, qui viennent de chuter contre leur voisin, espèrent le retour d’Andre Drummond ce soir, et la participation de Wesley Matthews est encore à confirmer.

Andre Drummond (right big toe contusion) and Wesley Matthews (neck contusion) are questionable for Tuesday night’s game at the Raptors (played in Tampa). Toronto plays Washington tonight. Kyle Lowry is out, and Fred Van Vleet is questionable for that front end of their B2B. — Mike Trudell (@LakersReporter) April 5, 2021

1h30 : Hawks – Pelicans : quelques jours après la victoire d’Atlanta sur ces mêmes Pels, les deux équipes remettent le couvert pour un duel 100% volatiles. Les Hawks avaient connu un coup de moins bien avec 4 défaites lors de la dernière semaine de mars mais ils ont attaqué ce mois d’avril de la meilleure des manières avec 3 victoires en 3 matchs. Le 4 à la suite pour le Piou Piou ce soir ? Toujours autant de blessés et d’incertitudes autour des deux rosters. On espère que ça tournera du bon côté avec Zion Williamson et Brandon Ingram en tenue mais là encore, on ne mettra pas notre main à couper. Le gros point positif du jour ? On verra peut-être les premiers pas d’Isaiah Thomas sous son nouveau jersey.

1h30 : Celtics – Sixers : c’est le match que tout le monde attend pour savoir à quelle sauce Boston va se faire manger. Par qui nous direz-vous ? Par Joel Embiid bien sûr. Depuis le début de saison, Jojo ne fait en effet qu’une bouchée des C’s. 42 points lors de leur première confrontation, 38 lors de la seconde… Brad Stevens va-t-il enfin trouver la solution pour stopper le pivot de Philly ? Sachant que ce dernier est plus que jamais en course pour le titre de MVP malgré 3 semaines d’absence, il vaut mieux s’attendre à un JoJo déchaîné. Avec Tristan Thompson out, c’est Robert Williams qui va avoir un sacré travail pour calmer son vis-à-vis. Autre coup dur avec le forfait d’Evan Fournier, placé en protocole sanitaire, sans détail supplémentaire.

#NEBHInjuryReport update vs. Philadelphia: Evan Fournier (Health & Safety Protocols) – OUT

Tristan Thompson (post Health & Safety Protocols reconditioning) – OUT — Boston Celtics (@celtics) April 6, 2021

2h00 : Heat – Grizzlies : une opposition de qualité entre deux équipes qui sont en forme et qui ne doutent de rien. Miami s’est en effet bien installé pour les Playoffs à l’Est alors que les Grizzlies viennent de récupérer la 8ème place à l’Ouest, forts d’un gros succès contre Philadelphie. La dernière confrontation entre les deux équipes s’était conclue sur un score très petit, 89-85, et avait vu les Oursons éteindre le Heat malgré un très bon Jimmy Butler à 24 points. C’est Ja Morant qui avait fini le match sur une action en solitaire qui avait fait le bonheur de notre Top 10 le lendemain. Pour ce soir, Memphis devra faire sans De’Anthony Melton, absent pour une douleur datant de la rencontre contre les Sixers dimanche dernier. Après avoir tapé Philly, on s’attaque à Miami ?

3h00 : Nuggets : Pistons : une rencontre que tout oppose entre des Nuggets qui viennent enfin d’intégrer le Top 4 à l’Ouest et des Pistons condamnés à rester dans les bas-fonds de la Conférence Est pour le reste de la saison. On parlait tout à l’heure de course au MVP, et justement Nikola Jokic vient de finir sa dernière rencontre en quasi triple-double avec notamment 16 passes décisives. Il faudra s’attendre, comme d’hab, à du grand art de sa part ce soir. Un match déséquilibré ? Possible, mais Jerami Grant pourra se rappeler au bon souvenir de son ex, pour ce qui sera son premier retour dans le Colorado. Autre point positif pour Detroit, l’infirmerie qui se vide. On espère encore un grand Killian Hayes ce soir, malgré un duel compliqué à venir avec Jamal Murray.

4h00 : Clippers – Blazers : le gros choc à l’Ouest de la soirée. Les deux équipes ont montré des faiblesses cette saison mais les failles vont commencer à s’estomper entre des Blazers plus présents à l’intérieur depuis le retour de Nurkic et des Clippers qui détiennent enfin un meneur capable d’organiser le jeu avec Rajon Rondo. Jusqu’ici, les deux équipes se sont affrontées une fois en début de saison et les Clips avaient aisément pris le dessus sur Lillard et ses potes, notamment grâce à 28 points de Kawhi Leonard. On attend encore de voir si Pat Beverley et DeMarcus Cousins seront de la partie. Allez Boogie, ne nous déçois pas.

4h00 : Warriors – Bucks : en parallèle de la grosse affiche de l’Ouest, vous aurez droit à une confrontation entre les Warriors de Stephen Curry et les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Ce dernier devrait bien être présent ce soir après sa mise au repos lors du dernier match contre les Kings. Sa dernière performance remonte à la semaine dernière contre Portland où il termine la rencontre à 47 points à 18/18 à 2-points, de quoi faire monter la sauce en vue de ce soir ? La star d’en face est aussi en grande forme avec notamment un minimum de 30 points inscrits sur ses 3 derniers matchs. On prie pour un duel un peu plus équilibré que le match aller où les Bucks l’avaient emporté haut la main au Fiserv Forum. (138-99)

Voilà, vous avez toutes les informations qu’il faut avoir pour cette soirée de NBA. Maintenant, on prépare sagement ses picks TTFL et sa cafetière. A ce soir, 1h pétante !

Source texte : Rotoworld