Marc Gasol s’inquiète pour son rôle après l’arrivée d’Andre Drummond : de pivot titulaire à bouche-trou, il n’y a qu’un orteil

Récemment signé par les Lakers suite à son buyout, Andre Drummond ne fait pas que des heureux du côté de Los Angeles. Marc Gasol, pivot titulaire des Lakers, en fait les frais et est contraint de sortir du banc. Problème, celui-ci compte déjà Montrezl Harrell, l’actuel sixième homme de l’année et qui peut tout à fait réaliser le doublé cette saison. Une situation pas des plus faciles à vivre pour l’espagnol.

Marc Gasol, membre des Lakers depuis le début de la saison, était une pièce importante du jeu des Angelinos. Pas des plus impressionnants sur les statistiques – quand on tourne cette saison à 4.8 points, 3.9 rebonds et 1.9 passe, disons que l’on n’est pas la force offensive numéro une -, mais un rôle plus profond que cela. Bon défenseur, box son joueur au rebond, fluidifie le jeu offensif en trouvant le bon coéquipier au bon moment. Un joueur collectif, que bon nombre d’équipes souhaiteraient avoir. Malheureusement pour Marco, l’arrivée d’Andre Drummond ne va pas arranger sa situation. Même si la nouvelle recrue est blessée – petit bobo au pied -, il semble clair que Gasol sera relégué au banc, et pas en tant que sixième homme. Une situation qui embête le joueur, qui avait même refusé de s’exprimer par trois fois aux reporters sur la signature de Drummond. Il est ainsi sorti de son silence il y a peu, comme nous le rapporte ESPN :

« Les choses peuvent changer rapidement dans la NBA, tout comme elles ont changé pour moi. » […] « Je ne suis plus le plan A en ce moment. Je suis le plan C, D, .. et vous devez l’accepter parce que c’est votre travail. C’est pour ça que vous avez signé. Ce n’est jamais facile d’accepter ça. Mais je suis dévoué à cette équipe. C’est une pilule difficile à avaler parce que je sais que je vais être hors de la rotation à un moment donné. Ce n’est jamais facile pour un joueur. En tant que joueur de basket, vous voulez jouer. Vous voulez contribuer, surtout lorsque vous avez pris cet engagement pour cette raison. Mais nous verrons bien. »

Il faut bien comprendre la décision du staff des Lakers. Vous avez d’un côté Marc Gasol, 36 ans, qui apporte moins que ce que l’on attendait, et de l’autre côté André Drummond, 27 ans, qui aligne 17 points et 13 rebonds de moyenne en carrière. Frank Vogel l’a bien compris, Drummond est un facteur de plus pour aller décrocher ce back-to-back avec LeBron James et Anthony Davis. Par ailleurs, le tacticien Angelino n’enterre pas Gasol pour autant et il compte bien sur lui pour aller chercher un titre.

« Marc est une pièce essentielle pour nous permettre de remporter le championnat cette année. Et il n’y a pas d’autre façon de voir les choses que celle-là. »

Les propos sont clairs, Gasol reste un élément crucial pour aller chercher le Larry O’Brien. En attendant de voir plus clair sur son avenir, Marc Gasol est bien décidé à marcher dans les pas dorés de son grand frère Pau, qui avait lui aussi remporté le championnat avec les Lakers par deux fois. Cependant, il aura sûrement la place de cireur de banc et non de pivot titulaire. À son grand regret…

