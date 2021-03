Officiel, Andre Drummond arrive aux Lakers : un nouveau All-Star est dans la place, la Guerre des étoiles peut commencer

C’était attendu, c’est désormais officiel : Andre Drummond va rejoindre LeBron James et Anthony Davis aux Lakers ! Signature de poids pour les angelinos et la parfaite réponse aux derniers renforts de Brooklyn. Critiques sur les super teams dans 3…2…1, partez !

Quelques équipes avaient tenté de s’immiscer entre Andre Drummond et les Lakers mais le flirt de longue date de la franchise a visiblement payé pour attirer le pivot aux épaules poilues dans la Cité des Anges. Une signature qu’on devine à un montant réduit puisqu’il a récupéré presque toute sa dernière année avec les Cavs. En fin de soirée, l’intérieur s’est chargé d’annoncer lui-même la bonne nouvelle sur Instagram avec son futur maillot sur les épaules. Il semble que Marc Stein du New York Times traînait par là.

Announce Drummond to the Lakers: pic.twitter.com/pljQkhGrue — Marc Stein (@TheSteinLine) March 28, 2021

C’est donc fait : Dédé est le nouveau pivot des champions en titre. Une fois l’infirmerie vidée, le cinq suivant devrait être aligné : Schroder – KCP – LeBron – AD – Drummond. C’est assez flippant, au moins sur le papier. Le pivot a beau avoir ses faiblesses en défense et un bagage offensif limité, il devrait parfaitement s’intégrer à ce moule et sa complémentarité avec Davis devrait faire quelques dégâts dans les raquettes adverses. On souhaite bien du plaisir aux équipes qui voudront choper des rebonds offensifs face aux Lakers, il va falloir se lever tôt. Pisté par Boston mais aussi d’autres équipes, Drummond a fait le choix le plus logique dans sa quête d’une bague même si on se doute que cette décision sera critiquée, tout comme celle de LaMarcus Aldridge. On devine également qu’il n’est pas venu pour jouer un rôle mineur et qu’il aura un bon paquet de minutes sous les arceaux pour empiler les 20 points / 20 rebonds comme toi tu collectionnes les cartes Panini. Reste à voir désormais comment Frank Vogel va gérer sa rotation alors que Montrezl Harrell fait le taf. Dur d’imaginer Marc Gasol relégué à un rôle en bout de banc façon pom pom girl, alors peut-être un Trez’ qui passe 4 par séquence pour la jouer collectif. C’est pas forcément une sécurité défensive mais les Lakers ont probablement un plan pour gérer tout ça. Pour faire une place au meilleur rebondeur de ces dernières années, il faut bien faire des compromis.

Andre Drummond signe à L.A c’est désormais officiel ! Nouvel arme de choc pour BronBron et sa troupe et le meilleur message envoyé à la concurrence pour les prochains duels à venir : le champion a toujours les crocs.

Source texte : New York Times