Andre Drummond tout proche des Lakers : les cartons sont déjà emballés, Anthony Davis prochain camarade de chambrée ?

Depuis son buyout avec les Cavaliers, Andre Drummond était un joueur très convoité et plusieurs équipes, dont Boston, s’étaient mises en quête de le relancer. C’est finalement du côté des Lakers qu’il devrait rebondir, au propre comme au figuré.

C’était un secret de polichinelle : les Lakers avaient activé le mode mort de faim pour Andre Drummond. Bien avant son départ des Cavs, de premières rumeurs avaient circulé sur l’intérêt des angelinos pour le pivot aux épaules poilues mais il y avait un hic, il fallait une rupture de contrat. Hors de question d’envoyer l’équivalent de 27 millions pour un joueur talentueux certes mais en fin de contrat et mis au placard. Cleveland n’ayant pas réussi à trouver un partenaire de trade, ils ont finalement négocié un buyout et L.A est sur le point de récupérer le pivot selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

LA's stars have been recruiting Drummond hard, and Lakers' situation offers him a chance to step into the starting lineup at center. Drummond is progressing toward finalizing that decision soon, sources said. https://t.co/ctndm08c4K — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2021

Il aurait pu exister un doute dans l’esprit de Drummond compte tenu de la situation actuelle des Lakers (LeBron + AD blessés) mais le gros pressing des joueurs de l’effectif, on suppose les stars, ainsi que du front office a visiblement fait la différence pour arracher la décision. En signant à L.A, Dédé devrait logiquement récupérer la place de titulaire au poste 5 et renvoyer Marc Gasol sur le banc avec Montrezl Harrell. En recherche d’un joueur avec plus d’impact dans la raquette, Rob Pelinka a finalement trouvé son homme et il devrait faire beaucoup de bien. Les Lakers sont dans une mauvaise passe et pouvoir ajouter un double All-Star pour tenir la barraque avant le retour des leaders ne sera pas de trop pour éviter une mauvaise pente au classement. Neuvième franchise au rebond, L.A pourra gagner quelques places grâce à celui qui s’impose comme le rebondeur numéro un de la Ligue ces dernières années. Défensivement, beaucoup de questions vont se poser, surtout au sein d’un groupe qui a déjà fait ses preuves mais on a vu comment Los Angeles (et surtout LeBron James) pouvait métamorphoser des joueurs, tant sur le comportement qu’au niveau de l’impact sur le terrain. Une fois l’infirmerie vidée, on devrait avoir le droit à un cinq plutôt balèze avec Schroder – KCP – LeBron – AD et donc Drummond. La signature de l’ancien des Pistons est une belle réponse également à l’arrivée hier soir de LaMarcus Aldridge chez le rival Nets. La course à l’armement étant à présent finie, il va falloir remettre le short, récupérer des repères, des automatismes avec les nouveaux coéquipiers (on rappelle qu’il n’a plus joué depuis le 12 février) et bien sûr, mettre une alchimie en place avec tout le monde en bonne santé avant le début des Playoffs. BronBron et Unibrow ne devrait revenir que dans la seconde moitié du mois d’avril, cela laisse donc un mois à Dédé Drummond pour garder la maison en état avant d’activer le mode guerre.

Andre Drummond devrait signer chez les Lakers et c’était attendu. Grands favoris à sa signature, L.A n’a visiblement pas failli mais on attend quand même l’autographe sur le contrat pour ne pas s’enflammer trop vite.

Source texte : ESPN