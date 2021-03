NBA Top 10 du jour : Harrison Barnes pour le game winner de l’année, mais que ferions-nous si les Kings n’existaient pas ?

Dans les transports, au taf, au fond de ton lit, le Top 10 concocté par le NBA a toujours la même saveur et on y rajoute même un peu d’épice parce qu’on aime bien. Au menu du jour ? Kings basketball, une fois de plus, parce qu’on ne s’ennuie jamais avec Sacramento.

#10 : à quoi bon s’emmerder à shooter de loin quand on peut plastifier toute une défense grâce à sa puissance.

#9 : le plus fou dans cette histoire, ce n’est pas Rudy Gobert qui marque un panier mais bien Jordan Clarkson qui fait une passe à un coéquipier, une première depuis 2014.

#8 : Nikola Vucevic a fait ses premiers pas avec les Bulls ? Gregg Popovich a gagné son 1 300ème match en carrière ? Peut-être, mais Patrick Williams a postérisé Dejounte Murray, c’est tout ce qui nous importe ici.

#7 : même quand Giannis Antetokounmpo ne joue pas, il y a toujours un Antetokounmpo dans le Top 10.

#6 : est-ce que ce dunk d’Obi Toppin redonne le sourire aux fans des Knicks après une nuit difficile ? Réponse : non.

#5 : sachez-le, cette nuit Mike Scott a pris la meilleure décision de sa vie.

#4 : alors ça c’est un passe-et-va, mais bon courage pour faire le même avec ton pote.

#3 : la violence de ce putback de Karl-Anthony Towns n’a d’égal que la cradeur de la saison des Wolves.

#2 : nous sommes le 28 mars et Isaiah Stewart sait comment on dit « marteau » en japonais.

#1 : touchdown de De’Aaron Fox à une main, shoot casse-croûte d’Harrison Barnes, bang, bang, what a shot from Barnes, et les Kings qui réussissent à rentrer toujours un peu plus dans nos cœurs.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.