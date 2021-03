Shaqtin’ A Fool, saison 2020-21, Vol.12 : quoiqu’il arrive, Russell Westbrook repartira au moins avec un trophée cette saison

Hop, parce qu’il faut bien souffler deux minutes entre douze récaps et seize analyses, passons à l’heure du petit dej sur le Shaqtin’ A Fool de la semaine, avec cette fois encore de quoi vous mettre les zygomatiques en feu toute la journée.

Premier héros du jour ? Russell Westbrook, habitué du bail qui nous gratifie cette fois-ci de deux dunks qui résument assez bien sa carrière : toujours plus fort, toujours plus vite, peu importe les conséquences. Au moins ça fait bosser l’équipe de montage du Shaq, c’est déjà ça. On passe ensuite sur un Hornets-Pistons sponsorisé par les Savons de Marseille, et dîtes-vous que quand on met la musique de Benny Hill sur une vidéo de basket, c’est que ladite vidéo vaut forcément son pesant de cacahuètes. Autre habitué des bloopers depuis sa naissance, Kyle Kuzma nous offre quant à lui l’un des air-balls les plus moches de la saison… au lancer, de quoi donner l’occasion à Draymond Green et aux Warriors de se foutre de sa gueule, vu qu’ils ne sont absolument pas occupés à gagner des matchs en ce moment. On termine enfin avec un certain T.M. dont on taira le nom pour des raisons évidemment très françaises, puisqu’en bons chauvins on préfère vous parler de son nouveau très bon match cette nuit face à Boston.

Russell Westbrook, les Hornets et les Pistons, Kyle Kuzma et le joueur anonyme, voilà pour nos quatre candidats de la semaine ? Du coup c’est qui votre vainqueur ? Attention à cotre réponse hein, faudrait pas qu’on résilie votre abonnement en guis de représailles.