NBA Top 10 du jour : Luka Doncic a passé ses nerfs sur Dwight Howard, on avait pourtant dit de ne pas l’énerver

On attaque comme chaque matin avec le Top 10 des plus belles actions de la nuit ! Qui a fait le show, qui prend la première place ? On se regarde tout ça !

Fred VanVleet absent c’est Malachi Flynn qui a dû sortir le grand jeu. Vu comment il a enrhumé LaMarcus Aldridge, on connaît un All-Star qui doit être fier.

Ivica Zubac qui dit merci à Alperen Sengun pour ce dunk gratuit avec la faute, il a vraiment pas eu besoin de forcer son talent.

Jaylen Brown n’a passé que 3 minutes sur le parquet mais cela a suffi pour montrer sa complicité avec un Robert Williams qui continue de planter des clous sur chaque ballon lobé.

Hamidou Diallo pour le steal et le gros dunk en transition. Sinon, il est dispo pour le prochain Dunk Contest ?

Luka Doncic – Maxi Kleber, la connexion made in Europe semble fonctionner au Texas, même sans se regarder. Spoiler, le Slovène n’a pas fini de nous surprendre.

Gary Payton II sur un parquet = Gary Payton II dans un Top 10. C’est pas le plus grand mais lui aussi peut aller au putback.

Cade Cunningham donne l’impression que le basket est trop facile. Le spin move et la passe caviar, on en redemande.

Jalen Green est souvent vu comme un mec qui pense surtout à attaquer mais la preuve en images qu’il est capable de se donner aussi de son côté du terrain.

Cade Cunningham épisode 2 : passer le ballon aux copains c’est bien gentil mais on peut aussi aller le balancer avec force dans le cercle, et c’est encore mieux si on peut afficher un autre rookie au passage.

Agacé de ne pas avoir eu de coup de sifflet quelques instants plus tôt, Luka Doncic va se venger avec un putback de mammouth sur la bouille d’un Dwight Howard qui n’avait rien demandé à personne.

Voilà pour le Top 10 du jour ! Pour les images, c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer ! Nous, on se dit à très vite pour parler ballon orange.