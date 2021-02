NBA Top 10 du jour : Luka Doncic calme vite la joie de Jaylen Brown et Jayson Tatum après leur sélection pour le All-Star Game

C’est l’heure du Top Teeeeeeeeeeeeeen ! Au menu aujourd’hui ? Beaucoup de clutch et des petits rookies qui continuent de pousser pour se faire une place dans la meilleure ligue du monde. Mais à la fin, on sait bien que le meilleur reste Luka.

#10 : un alley-oop de 20 mètres parfaitement orchestré par Trae Young avec John Collins à la baguette. Le lutin des Hawks a voulu faire le show pour faire regretter les coachs de l’avoir oublié des remplaçants pour le All-Star Game, chez lui, à Atlanta.

#9 : Jayson Tatum se prépare pour le All-Star Game où il pourrait ramener sa défense avec ce contre sur Luka Doncic. A moins que les deux ne se retrouvent dans la même équipe en fonction du choix des capitaines.

#8 : Matisse Thybulle s’élance ligne de fond mais Terence Davis vient l’affronter en altitude et ça ne passe pas pour l’Instagrameur des Sixers.

#7 : Bradley Beal fait bien danser Nicolas Batum avant de se servir du double écran de Mo Wagner pour terminer la tête dans le cercle. Oui, on parle bien d’un titulaire au prochain match des étoiles.

#6 : Will Barton s’élance ligne de fond mais Terence Davis s’occupe déjà du cas de Matisse Thybulle et l’arrière des Nuggets peut écraser un gros dunk sans que personne ne l’en empêche.

#5 : Facundo Campazzo est un génie et il nous le rappelle tous les jours. Cette nuit, l’Argentin sert le rookie Zeke Nnaji dans le dos pour un gros trois-points sur le museau des Blazers.

#4 : Il n’y avait pas encore de Giannis Antetokounmpo dans ce top, l’erreur est corrigée avec cette incursion dans la -éfense des Wolves. Petit spin-move face à KAT et le Grec n’a plus qu’à lever les bras pour déposer violement la balle dans le cercle.

#3 : Ivica Zubac contre Davis Bertans, un duel qui sent bon l’EuroBasket mais c’est bien en NBA que l’intérieur des Clippers s’est offert un joli poster sur la tronche du Lituanien.

#2 : Menés d’un point avec moins de 10 secondes sur l’horloge, les Cavaliers ont réussi à éviter une onzième défaite consécutive grâce au rookie en two-way contract, Lamar Stevens, bien servi par Collin Sexton. Clutch !

#1 : Une transition toute trouvée pour le vrai champion de la nuit. On parle bien sûr de Luka et de sa bombe qui enfoncera les Celtics six pieds sous terre avec 0,1 seconde restante sur l’horloge. Trop fortic ce Doncic.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.