Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et quelques perfs bien baveuses pour accompagner l’annonce des All-Stars

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Une défense type emmental des Hawks, les Nets qui enchainent, les Kings qui enchainent, Steph Curry qui enchaine, les Sixers qui enchainent, Luka Doncic qui se déchaine, Giannis Antetokounmpo qui se régale, les Clippers qui se régalent et Nikola Jokic qui se… régale. Ouais, on a paumé notre dico des synonymes.

– Les rencontres de la nuit

Cavaliers-Hawks : 112-111

Magic-Pistons : 93-105

Nets-Kings : 127-118

Knicks-Warriors : 106-114

Raptors-Sixers : 102-109

Mavericks-Celtics : 110-107

Bucks-Timberwolves : 139-112

Nuggets-Blazers : 111-106

Clippers-Wizards : 135-116

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

– Le Top Pick en TTFL : Giannis Antetokounmpo

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h30 : Pacers-Warriors

1h30 : Hawks-Celtics

1h30 : Cavs-Rockets

2h : Heat-Raptors

2h : Bulls-Wolves

2h : Pelicans-Pistons

2h : Thunder-Spurs

3h : Suns-Hornets

4h : Jazz-Lakers

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et neuf matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot petit veinard. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, alors à… très vite !