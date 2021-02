Luka Doncic nous a sorti sa spéciale : step-back au buzzer face aux Celtics, Hallelukaaaaaa !

Luka, Luka, Luka… Alors que son équipe était en train de salement choker, le Slovène a sorti deux step-backs du parking du futur, dont un au buzzer, pour venir à bout des Celtics. Deux tirs so Luka, qui rentrent direct dans la compilation déjà bien fournie des actions clutchs du meneur de Dallas.

Les Mavs sont de retour ! Avec cette folle victoire face aux Celtics, Dallas décroche pour la première fois de la saison un bilan équilibré (15-15) grâce à une série de sept victoires sur les dix derniers matchs. Sans Kristaps Porzingis ni Maxi Kleber, la tâche s’annonçait pourtant relevée face à des Celtics pas en grande forme mais pour leur part quasi au complet et en grand besoin de win. La première mi-temps est ultra serrée et aucune équipe n’arrive à prendre le dessus sur l’autre. Il faudra d’ailleurs attendre le quatrième quart-temps pour enfin voir une équipe mener de plus de dix points, Jalen Brunson prenant feu et inscrivant 16 points dans le dernier quart et permettant aux Mavs de prendre 12 points d’avance à quatre minutes de la fin. Le meneur gaucher a été une nouvelle fois impressionnant d’efficacité, enchaînant les pull-up à 3-points et les pénétrations pour gratter des points sur la ligne. On se dit alors que le match est terminé mais les Celtics ont de la ressource. Grâce à un run de 14-3 en seulement deux minutes, dont 8 points pour Kemba Walker qui a pourtant, de nouveau, réalisé un match compliqué au tir (4/11 de loin), Boston recolle en un éclair et prend même les devants à 37 secondes du buzzer sur un magnifique jumpshot de Jaylen Brown (105-104).

Sauf qu’en face il y a un joueur dont les mots manquent pour le décrire à sa juste valeur, surtout dans ce genre de moment où il est attendu pour délivrer son équipe. Sans surprise, Luka Doncic récupère la balle et même si on sait alors TOUS ce qui va arriver, personne n’a encore le secret pour l’arrêter. Le Slovène hérite de Daniel Theis en défense sur un écran et après une petite série de dribbles qui fait danser l’Allemand, l’ancien madrilène nous sort sa spéciale avec un énorme step-back du parking (107-105 Mavs). Pas grave, en face il y’en a un qui a lui aussi un bel avenir devant lui et Jeff Teague Jaylen Brown va de nouveau sauver son équipe en attaquant le panier férocement pour finir sur un lay-up (107-107). 9,5 secondes à jouer, Rick Carlisle décide de ne pas appeler de temps-mort et laisse son franchise player se charger de finir le boulot.

Luka Doncic remonte le terrain et d’une facilité incroyable va de nouveau lâcher son step-back chéri, cette fois-ci sur la tête du pauvre rookie Aaron Nesmith et Kemba Walker venu en aide. Vous connaissez la chanson, switch, et le Slovène vient de donner trois points d’avance à son équipe à 0,1 seconde de la fin, trop peu pour que les Celtics ne puissent tenter un tir de loin. Deux actions ultra-clutchs pour Doncic qui vient sauver un match que son équipe était à deux doigts de lâcher, les Mavs ne sont plus qu’à une victoire des Playoffs et ils ont surtout retrouvé de leur efficacité en attaque. Côté Celtics, c’est la débandade, et les hommes de Brad Stevens ont cette nuit perdu un match qu’ils méritent de perdre mais dans lequel ils étaient proche du hold-up en fin de match. Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kemba Walker ont combiné pour 78 points et pourtant cela ne s’est pas montré suffisant pour l’emporter. Avec cette défaite, Boston est maintenant… dans le négatif avec un bilan de 15 victoires pour 16 défaites, bilan synonyme de sixième place à l’Est. Quelque chose manque à cette équipe qui, même quand ses deux jeunes stars brillent, n’arrive pourtant pas à gagner. Marcus Smart, on t’attend avec impatience, avec trépignation.

Luka Doncic a encore frappé en rentrant non pas un mais deux step-backs à 3-points dans le money time pour offrir la victoire aux siens. Les Mavs se rapprochent des Playoffs et montent enfin en puissance au meilleur moment de la saison.