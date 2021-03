NBA Top 10 : Obi Toppin se chauffe pour dimanche, on en connaît un qui va enflammer le Slam Dunk Contest

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Obi Toppin qui s’échauffe en vue du All-Star Weekend dans quelques jours.

#10 : pour commencer, petite séquence sympathique entre Russell Westbrook, Isaac Bonga et Bradley Beal. Jeu de passes et dunk pour finir, idéal pour se mettre dedans.

#9 : Dennis Schroder a cru qu’il pouvait pénétrer dans la raquette des Suns pour marquer un lay-up. Deandre Ayton a dit non.

#8 : Patty Mills au buzzer dans le corner, classique.

#7 : on reste chez les Spurs, mais on passe de l’autre côté du terrain. Drew Eubanks > R.J. Barrett.

#6 : direction Milwaukee avec une contre-attaque en mode showtime. Pat Connaughton lâche un caviar pour Giannis Antetokounmpo, c’est clean !

#5 : en numéro 5, c’est Kendrick Nunn qui s’incruste. Steal, contre-attaque, dunk à une main, boum !

#4 : Jamal Murray et Nikola Jokic ont activé le mode bulle, et c’est Milwaukee qui prend cher.

#3 : Jamal Murray encore, cette fois en mode acrobate.

#2 : les Celtics retrouvent des couleurs en ce moment, merci au GOAT Payton Pritchard et à Robert « Time Lord » Williams.

#1 : les Knicks ont pris cher à San Antonio, mais ils pourront se consoler en se disant qu’ils ont lâché l’action de la nuit avec un gros alley-oop Alec Burks – Obi Toppin.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.