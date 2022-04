Dernier NBA Top 10 de cette saison régulière, ce qui signifie qu’on ne reverra plus trois de nos héros du jour avant au moins cinq mois. Est-ce qu’on va s’en remettre ? Oui, car Ja Morant participe aux Playoffs.

Cette action n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de la mala que Kyrie Irving a fait cette nuit à la défense des Pacers.

Quel dommage de ne pas avoir vu plus souvent Trey Murphy III cette saison, et si vous avez un oncle dans le staff des Pels on veut bien que vous lui passiez le message.

Mo Wagner qui claque un reverse ligne de fond sur la tête du brave Omer Yurtsven, vous ne verrez pas ça tous les matins au petit déj.

La dernière fois qu’on a vu un tel alliage de vitesse, de puissance et de légèreté, c’était la Citroën Xsara de mon Papy Roger. Une 1,9 L.

Hahaha, le ballon dans sa main on dirait une clémentine. Hahaha.

P.J. Washington qui monte sur toute la défense de Washington, c’est un peu comme si le groupe Texas chantait l’hymne à San Antonio.

Jalen Green fait partie de ces mecs qui font surtout attention à ne pas se fracasser le menton contre la planche quand ils montent au dunk. Génération de zinzins.

Le gars Rajon Rondo nous sort tranquillement un combo Street Fighter / pétanqueur pour lâcher la passe de la nuit à Isaac Okoro.

Yuta Watanabe a d’abord cru pouvoir arrêter Obi Toppin, puis il s’est souvenu d’Anthony Edwards. Alors il s’est écarté et il a pris une photo.

On ne sait toujours pas ce qui est le plus fou pour Santi Aldama. Avoir un blase à avoir découvert l’Amérique avec Chris Colomb, ou avoir fait passer l’espace d’un instant Jarrett Culver pour un joueur NBA ?