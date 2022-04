En voilà une nouvelle qui fait plaisir ! L’insider des Knicks Fred Katz a révélé la nuit dernière via Twitter qu’Evan Fournier serait bien de la partie avec les Bleus pour tenter d’aller chercher le titre européen au mois de septembre. C’est le genre de phrase qui donne le sourire à n’importe quel fan français ça !

Qui c’est qui va mettre des paniers bien costauds tout le mois de septembre pour le compte de l’Équipe de France de basket ? Et bien c’est Evan Fournier pardi ! La calvasse de Charenton a fait savoir aux Knicks qu’elle serait bien présente sur le vieux continent pour aider son pays à dompter l’Europe de la balle orange, une fantastique nouvelle pour le basket français, surtout que les cadres Nando de Colo et Nicolas Batum ont annoncé de leur côté faire l’impasse sur la compétition pour favoriser leurs carrières en club et/ou leur vie de famille. Pas de rancœur à avoir, les deux garçons sont des artisans majeurs des dernières épopées tricolores à l’international et leurs raisons sont « valables » : le premier a besoin de souffler, le second souhaite profiter de l’une de ses dernières opportunités de toucher son rêve de titre NBA avec les Clippers et vient d’avoir un enfant. Evan, en vacances à partir d’aujourd’hui, aura lui tout l’été pour préparer au mieux la compétition.

Evan Fournier confirms he will play for France in EuroBasket this upcoming September. — Fred Katz (@FredKatz) April 11, 2022

Et on s’attend à voir un garçon en forme, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’homme est une sur une dynamique plutôt correcte avec les Knicks, 79 matchs joués cette saison sur les 82 en tout, le tout à 14,2 points de moyenne. Il a raflé au passage le record de franchise de tirs à 3-points marqués sur une saison, et il a quatre mois devant lui pour se reposer et travailler avec la tunique bleue. D’autre part, qui dit cadres absents dit intégration de jeunes pousses. Théo Maledon, Killian Hayes, Jaylen Hoard ? Victor Wembanyama ? Certains prodiges du basket bleu blanc rouge seront sans doute amenés à intégrer la rotation de Vincent Collet, et Evan aura, logiquement, un rôle de leader auprès de ces gars-là. Un rôle dont il ne fait aucun doute qu’il saura le prendre avec toute l’humilité et la force de caractère requises. Bref, on est heureux et on a hâte de voir Evan dans ce maillot qui lui va si bien.

C’est votre, notre dose de bonne nouvelle basket du matin. Evan Fournier sera avec les Bleus pour envoyer du pâté, de la choucroute et toutes les spécialités françaises que vous voulez sur les autres équipes du continent. Maintenant, il faut prendre son mal en patience jusqu’en septembre !

Source : Twitter @FredKatz