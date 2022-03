NBA Top 10 du jour : Obi Toppin a mérité sa première place mais la contre-attaque de Will Smith n’aurait pas démérité

Karl-Anthony Towns, Kevin Durant, Jayson Tatum et Luka Doncic sont tous présents dans votre NBA Top 10 du jour, même si au final c’est sur une autre scène que s’est passé la plus grosse dinguerie de la nuit. Envoyez les images et, spoiler, il n’y aura pas celles des Oscars.

Kevin Durant a pas mal croqué cette nuit mais il a tout de même rappelé qu’il valait mieux le laisser finir quand il commençait.

Les hésitations de Jayson Tatum devraient être enseignées dans les écoles de basket.

Jaxson Hayes pourra rajouter sur son incroyable CV qu’il a servi un jour de viseur pour le 37 000ème point en carrière de LeBron James.

Karl-Anthony Towns s’est coltiné de sacrés morceaux cette nuit. Le coffre de Grant Williams, la détente de Robert Williams, manquait plus qu’un concert de Robbie en postgame, mais heureusement KAT avait un Allemand pour se faire les dents.

La saison 27 de Dancing with the stars n’a pas débuté mais on sait déjà que ce sont Luka Doncic et Royce O’Neale qui ont gagné.

Les Celtics gagnent, les Celtics sont premiers à l’Est, les Celtics s’envoient des alley-oops avec la planche.

Trey Murphy III est un jeune homme tout heureux de voir que les écrans de retard ne font apparemment pas partie du playbook de Frank Vogel.

Obi Toppin aura été l’une des grosses satisfactions de la saison des Knicks, on adore Obi Toppin mais c’est peut-être pour ça que les Knicks vont finir onzièmes.