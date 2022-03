Résumé NBA (scores, stats, highlights) : troisième leader en trois jours à l’Est, quelqu’un en veut de ce trône ?

Sept matchs au programme de notre nuit de dimanche et la blinde d’événements à ne pas rater. Le retour de Kyrie Irving au Barclays Center, LeBron James historique mais défait, la prise de pouvoir des Celtics ou encore la nouvelle preuve de force des Suns. Balancez le gros résumé !

# Les résultats de la nuit

Pistons – Knicks : 102-104

Wizards – Warriors : 123-115

Celtics – Wolves : 134-112

Suns – Sixers : 114-104

Pelicans – Lakers : 116-108

Nets – Hornets : 110-119

Mavs – Jazz : 114-100

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

LaMelo Ball does it all as the @hornets win a crucial game, moving to 8th in the East! 33 PTS

7 REB

9 AST

3 STL

7 3PM pic.twitter.com/6Clizrc1tk — NBA (@NBA) March 28, 2022

34 for Jayson.

31 for Jaylen. The @celtics move to #1 in the East! pic.twitter.com/Cy51PNzuOU — NBA (@NBA) March 28, 2022

Devin Booker & Chris Paul lead the @Suns to their 8th straight win!@DevinBook: 35 points@CP3: 19 points, 14 assists pic.twitter.com/i4OSEDJMN8 — NBA (@NBA) March 28, 2022

This Luka dime.. 🤯@dallasmavs move into 4th out West pic.twitter.com/KsjcxFNjgE — NBA (@NBA) March 28, 2022

Two TOUGH takes by Kyrie. Tie game with 4:00 left on @NBATV pic.twitter.com/zPxqWz8a9l — NBA (@NBA) March 28, 2022

LeBron has now made the 2nd-most field goals in NBA History. He's also up to 39 points tonight! Watch on League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/N8LdyBziyc — NBA (@NBA) March 28, 2022

Luka's halftime buzzer beater was NICE 🔥 1-point game between Dallas and Utah entering the 3rd quarter on League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/lgbXKph0xl — NBA (@NBA) March 28, 2022

What a dime from KD to Bruce Brown on @NBATV 🔥 pic.twitter.com/JoGlIAANvO — NBA (@NBA) March 28, 2022

Marcus Smart OFF THE GLASS to Jaylen Brown! Watch on League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/VoakXMCp8H — NBA (@NBA) March 27, 2022

Alec Burks strips it to seal the @nyknicks win! 🔒 pic.twitter.com/X4dohqkrl9 — NBA (@NBA) March 27, 2022

This Obi reverse has a little something extra! Knicks rolling on League Passhttps://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/4ODBEx48qB — NBA (@NBA) March 27, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# La course à la Draft

# La course aux Playoffs

# Le classement

# Le programme de ce soir