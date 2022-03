Les Suns remportent le choc des leaders face aux Sixers : les mecs sont déjà en mode Playoffs et ça fait PEUR

Chris Paul et Devin Booker attendaient Joel Embiid et James Harden de pied ferme du côté de Phoenix cette nuit. Un duel de tous les instants qui finit avec une victoire des Suns, on commence à connaître la chanson.

Pour la boxscore maison de ce match, merci de cliquer par ici.

Que faut-il pour un vrai bon choc au sommet ? Des stars en tenues (check), deux équipes qui ont une vraie chance de se retrouver en Playoffs à un moment ou à un autre (possible check), des mecs sur le terrain qui ne sont pas les meilleurs amis du monde (hello CP3 et Barbudo) et un match bien accrocheur qui ne donne son issue que dans le money time. Vous l’aurez deviné, c’était le mélange qu’on voulait voir cette nuit entre Phoenix et Philadelphie. Pour cela, il fallait que les Sixers puissent tenir bon devant le bulldozer Suns. On ne va pas parler de collectif en ce début de match mais plutôt de deux grands garçons qui ont des bonnes têtes de MVP et qui n’avaient visiblement pas envie de trouver un extincteur. Devin Booker est le premier à faire craquer l’allumette. Grosse banderille, trashtalking avec Tyrese Maxey, Armani fait très mal à la bande de Doc Rivers. Heureusement pour les Sixers, Joel Embiid fait également un immense chantier dans la raquette et les deux équipes activent le mode bouillantes. Phoenix plombé par les fautes, Philly en profite pour prendre le lead et Tobias Harris prend confiance au meilleur des moments. Le retour des starters ramènent les Cactus dans le match mais Chris & co savent déjà que ça ne sera pas une promenade de santé.

Le retour des vestiaires tourne à l’avantage des Suns avec une défense qui monte d’un cran et une attaque qui tourne moins autour des exploits de Booker. Philly se fait retourner, Phoenix débutera son précieux money time en tête. Les commentateurs de l’Arizona cherchent visiblement à nous spoiler la fin en balançant que la troupe de Monty Williams n’a jamais perdu un match cette saison en menant au début du quatrième quart-temps ! Fin d’une belle série cette nuit ? Que dalle. Le money time est le terrain de jeu de Phoenix depuis un bon moment désormais et Chris Paul y fait office de terreur. Trop propre, trop malin, trop clutch, CP3 sait quand frapper et porter le coup de grâce. Philadelphie a pourtant eu sa chance et ce petit 10-0 infligé au milieu du dernier acte a fait passer quelques frissons dans les travées du Footprint Center. Monty Williams renvoie immédiatement Chris Paul au combat et toute la machine se remet à tourner comme par magie. Philadelphie n’arrive plus à planter, les Suns finissent la bête blessée. Victoire Cactus !

Pas mal de belles choses sur cette rencontre mais on va quand même se poser deux minutes pour parler de CP3. On parle souvent de l’âge de LeBron James avec les scoreurs mais ce que fait Paul à 36 ans est quand même immense. Meilleur passeur du championnat, et de loin, joueur le plus décisif dans les moments chauds, candidat top 5 pour le MVP. On rappelle quand même que le garçon revient à peine de plus de quatre semaines d’absence à cause d’un pouce fracturé. Il n’aura même pas eu besoin d’une période d’adaptation pour récupérer tout son génie. Son retour avait été un peu zappé par le gros coup de chaud de Devin Booker contre Denver mais Chris Paul a quand même balancé 27 passes décisives lors des deux derniers matchs pour seulement quatre ballons paumés. Difficile de faire plus propre que ça. Avec son général qui revient à 100%, Phoenix peut sereinement finir sa régulière avant d’attaquer les choses sérieuses.

Les Sixers se sont bien battus mais les Suns sont déjà prêts pour les Playoffs. Des leaders au top, un nouveau money time parfaitement géré, une défense qui step-up quand il faut, on révise ses classiques dans le désert.