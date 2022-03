Les Celtics sont numéros 1 de la Conférence Est : victoire 134-112 face aux Wolves, l’ouragan Boston est inarrêtable

En l’emportant tranquillement contre les Wolves, les Celtics s’offrent la première place de la Conférence Est ! Une accession au trône qui symbolise parfaitement la montée en puissance de Boston sur les dernières semaines.

Pour la boxscore maison de ce match, c’est par ici qu’il faut cliquer.

Rappelez-vous le 22 janvier dernier, Boston avait toujours un bilan dans le négatif et c’est à peine s’ils tenaient la porte du play-in (10ème) dans cette Conférence Est si relevée. Un peu plus de deux mois plus tard, les Celtics sont donc leaders et, surtout, ils ne font plus rire personne. En remportant 24 de ses 28 derniers matchs, la franchise au trèfle a changé de statut. Finie la grosse déception, fini le poil à gratter, Boston a aujourd’hui des airs de favori pour aller rejoindre les finales NBA, voire plus si affinités. Difficile de contester ce point vu l’ouragan vert qui s’abat actuellement sur la plus belle Ligue du monde. L’équipe du Massachussetts a des certitudes et elle parait aujourd’hui sûre de sa force, peu importe l’adversaire qui se présente à la porte. Les ingrédients, on les connait tous : la force de frappe des Jay Brothers, cette défense qui prend plaisir à étouffer chacun de ses vis-à-vis, ce collectif enfin qui step-up chaque soir pour ne pas laisser tout le boulot à ses deux leaders. Prenez tout ça ensemble et vous obtenez un sacré bulldozer qui fait bien flipper.

Le match de cette nuit est un nouvel exemple de ce qui attend, peut-être, les rivaux de Boston d’ici une quinzaine de jours. Malgré une entame bien serrée, la faute notamment à un Karl-Anthony Towns bien inspiré, les Celtics vont monter en régime et enfermer les petits louveteaux dans une boîte. Quand on t’interdit de marquer un panier, c’est toujours plus compliqué de tenir la distance, surtout que de l’autre côté Jayson Tatum et Jaylen Brown se relayent parfaitement. Minnesota va bien sûr tenter de se révolter en seconde période mais les quelques assauts d’Anthony Edwards ou de Jaylen Nowell n’arracheront même pas une goutte de sueur à un public qui est trop serein concernant la force de ses ouailles. Les leprechauns sont tout en contrôle et ils peuvent tranquillement célébrer une nouvelle victoire majuscule, une de plus on a envie de dire. Alors que plusieurs places fortes de l’Est souffrent en cette fin de saison (Miami, Chicago, Cleveland), on sent un Boston inarrêtable et surtout une équipe qui a envie de montrer qu’elle est la nouvelle terreur de la Ligue. Un statut qui pourrait encore prendre de l’ampleur si les troupes de Ime Udoka montrent une telle facilité face aux cadors qui arrivent. Miami, Chicago, Milwaukee et Memphis sont encore au programme. De quoi envoyer de nouveaux messages à la concurrence ? À Beantown, on y croit fort.

Les Celtics ont encore sorti le grand jeu pour se débarrasser des Wolves. Attaque de feu, défense de fer et deux supers Jay Brothers en cerise sur le gâteau, la Conférence Est a un bien joli leader en ce lundi matin.