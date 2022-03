Résumé NBA (scores, stats, highlights) : le Heat, les Sixers, les Bucks et les Celtics ont rendez-vous sur un terrain vague

On avait droit à neuf matchs cette nuit et si quelques uns d’entre eux servaient surtout à savoir qui est le plus nul (donc le plus malin), on a pu apprécier sur trois ou quatre parquets de vrais joutes aux odeurs de Playoffs. Parce que ça se rapproche, parce que c’est dans moins dans un mois.

# Les résultats de la nuit

Pistons – Blazers : 115-119

Cavaliers – Lakers : 120-131

Hornets – Pelicans : 106-103

Sixers – Heat : 113-106

Nets – Jazz : 114-106

Bulls – Raptors : 113-99

Rockets – Wizards : 115-97

Thunder – Celtics : 123-132

Mavs – Wolves : 110-108

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

LeBron receives an ovation in Cleveland after moving up to 2nd All-Time in scoring 👏 Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/gsvJVDTzub — NBA (@NBA) March 21, 2022

Jordan Clarkson drains a 3 after almost losing the rock 🎯 Watch the @utahjazz on NBA TV pic.twitter.com/OteNjhIyiW — NBA (@NBA) March 22, 2022

👑 LeBron cleared for takeoff! 21 points in the first-half for LBJ on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/7oeDEsYIjU — NBA (@NBA) March 22, 2022

Welcome Back Patrick Williams! He knocks down his first bucket in his return to play for the @chicagobulls. Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/B21n1FvbHA — NBA (@NBA) March 22, 2022

D.J. Augustin can’t miss! ✨ 7-7 FGM

✨ 6-6 3PM

✨ 20 PTS The @Lakers lead by 3 on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/TEk18a64tn — NBA (@NBA) March 22, 2022

What a sequence by Nic Claxton! Live Now on NBA TV pic.twitter.com/Bcxc3rZc6e — NBA (@NBA) March 22, 2022

LAMELO BALL KNOCKS DOWN THE CLUTCH FLOATER TO PUT THE @hornets UP 3! pic.twitter.com/dlc1Q9reII — NBA (@NBA) March 22, 2022

🔥 35 PTS for KD 🔥 He has 20 PTS in the second-half for the @BrooklynNets! Watch Now on NBA TV pic.twitter.com/7tn5mTyTBx — NBA (@NBA) March 22, 2022

Patrick Williams finishes the break with an acrobatic reverse 🔄 Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/I9zJaxuEZP — NBA (@NBA) March 22, 2022

CHRISTIAN WOOD IS OUT OF THIS WORLD! He sets a new career-high with 39 PTS and 8 3PM pic.twitter.com/zOMhulb29j — NBA (@NBA) March 22, 2022

Luka drains a step-back fadeaway from beyond! The Mavs lead by 5 late in the 3rd on League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/R9JluTQTbF — NBA (@NBA) March 22, 2022

LeBron was IN HIS BAG, he went off for 38 points for the second straight game and added a triple-double for good measure! @KingJames: 38 PTS, 11 REB, 12 AST#LakeShow WIN pic.twitter.com/BYpX3LT027 — NBA (@NBA) March 22, 2022

Tyrese Maxey started the 4th-quarter with 15 points before coming up HUGE in the CLUTCH with 13 Q4 points and the game-sealing block!@TyreseMaxey: 28 PTS, 5 REB, 4 AST, 1 BLK pic.twitter.com/OPRdLSwjmu — NBA (@NBA) March 22, 2022

Jayson Tatum poured in 30+ points for his 3rd straight game, dropping 36 points and draining 5 three-pointers in the @celtics win! #BleedGreen@jaytatum0: 36 PTS, 7 REB, 6 AST, 2 STL, 5 3PM pic.twitter.com/jMAoKEWQeL — NBA (@NBA) March 22, 2022

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 LeBron logs his second-straight game with 38 points while dropping a triple-double to lift the @Lakers to the win! #LakeShow LeBron James: 38 PTS, 11 REB, 12 AST

D.J. Augustin: 20 PTS (7-7 FGM), 6 3PM

Darius Garland: 29 PTS, 17 AST pic.twitter.com/piqO6ntgU2 — NBA (@NBA) March 22, 2022

