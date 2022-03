Karl-Anthony Towns et Jayson Tatum élus Joueurs de la semaine : envie d’écrire le même titre qu’il y a quinze jours mais on ne le fera pas

Traditionnel petit caramel du lundi soir avec le café, les trophées de Joueurs de la semaine en NBA ont été décernés hier à Karl-Anthony Towns à l’Ouest et Jayson Tatum à l’Est. Les deux leaders de Minnesota et Boston cartonnent depuis un bail et leur équipe n’arrête pas de gagner, voilà donc, à peu près, ce qui leur a permis de griller la politesse à Killian Hayes et Théo Maledon.

Mon premier est le synonyme angliche de Charles-Antoine Villes, il a cartonné les Spurs, les Bucks et les Lakers, et il avait commencé sa semaine en collant la bagatelle de SOIXANTE pions sur les Spurs. Mon second a un fiston trop choupi nommé Deuce, et il s’est chargé pour sa part des Kings, des Warriors et des Nuggets avec une propreté et une constance folles. Six matchs au total pour nos deux loulous, trois chacun, et des victoires, rien que des victoires, pour faire à ce jour (match de la nuit en cours non compris) de leurs équipes respectives deux des squads les plus en forme de la Ligue.

# Karl-Anthony Towns

# Jayson Tatum

Deandre Ayton, Devin Booker et Donovan Mitchell avaient de beaux dossiers à l’Ouest et ces messieurs Jaylen Brown, Kevin Durant, Darius Garland, Tyler Herro et Pascal Siakam pouvaient y croire à l’Ouest, mais depuis le All-Star Break le pivot des Wolves et l’ailier contouré des Celtics sont tout simplement inarrêtables et mènent de surcroit leur équipe, à une place plus belle encore que celle qui leur était potentiellement destinée. Trop puissant et trop adroit d’un côté, trop adroit et trop stylé de l’autre, une septième distinction de la sorte pour chacun de nos deux loulous, la troisième de la saison déjà pour l’un comme pour l’autre et, fait trop kikoulol, les deux All-Stars avaient déjà été conjointement récompensés il y a quinze jours, juste après DeMar DeRozan et Luka Doncic, juste avant Kevin Durant et… Luka Doncic.

Ils ne fêteront pas leur récompense en organisant une fiesta du tonnerre mais tout ça n’est qu’une preuve de plus de la grande forme affichée par Karlito, Jaysoune, et par extension par leurs franchises. Avec un objectif commun, en tout cas, pour les deux cracks : les Playoffs en avril. Oui oui, même pour Karl-Anthony Towns.