LeBron James maître de son royaume : 38 points, 11 rebonds et 12 passes face aux Cavs, car il ne peut y avoir qu’un roi à Cleveland

Le déplacement de LeBron James cette nuit à Cleveland nous intéressait à plus d’un titre. Déjà pour voir un match de basket, car les Cavs avaient besoin de faire le plein afin de rester au contact des équipes playoffables de l’Est et que les Lakers… non rien, puis, surtout on ne va pas se mentir, car LeBron James était de retour sur ses terres pour confirmer sa forme légendaire du moment, poursuivre sa quête du trophée de meilleur scoreur de la Ligue et, soyons fou, aller titiller la barre incroyable des… 37 000 points, dès cette nuit.

53. Il manquait donc 53 points à l’actuel deuxième meilleur scoreur de tous les temps pour devenir, forcément, le deuxième homme à passer le cap mythique des 37K, en attendant d’aller décoller encore un peu plus les oreilles de Kareem Abdul-Jabbar. 53 c’est beaucoup, votre serviteur a parfois peiné à atteindre ce total sur une saison entière, mais au vu de la forme récente de LeBron James et de quelques unes de ses perfs du mois de mars (50 pions face aux Wizards, 56 contre les Warriors), on se disait logiquement que tout était possible, surtout sur un parquet qu’il ne connait que trop bien.

Le match ? Il fut des plus agréables. Rendons tout d’abord à Vercingétorix ce qui est à Vercingétorix, les Cavs ont joué le jeu, et longtemps on a cru que la jeunesse de l’Ohio parviendrait à faire la nique à leur tonton relou, celui qui tient toujours plus l’alcool que vous et qui gagne au Scrabble malgré ses quatre grammes dans chaque bras. Darius Garland a été phénoménal avec ses 29 points et 17 passes et a notamment lâché une première mi-temps de très haut niveau, Isaac Okoro a rentré ses tirs, Kevin Love était surtout content de voir son ancien boss, Lamar Stevens a une nouvelle fois prouvé qu’il était bien plus qu’une roue de secours et Lauri Markkanen a pour sa part joué les blonds de secours, mais tout ce petit monde aura surtout su s’incliner, comme un paquet d’autres victimes avant eux, face à la grandeur d’un homme que rien n’arrête en ce moment, si ce n’est le bilan collectif de son équipe. Cet homme ce n’est pas Russell Westbrook, pourtant auteur une fois de plus d’un match des plus propres, cet homme n’est ni Austin Reaves, ni Wenyen Gabriel, ni Stanley Johnson, soldats de l’ombre capables cette nuit de jouer un vrai rôle. Cet homme ça aurait pu être… D.J. Augustin, trau draule, auteur d’un impeccable 6/6 du parking, mais cet homme c’est évidemment Monsieur LeBron James, encore une fois impeccable et posant au final une ligne de stats ahurissante histoire de dépoussiérer son trône.

38 points à 17/29 au tir et 4/4 aux lancers, 11 rebonds, 12 passes, 1 steal et 1 contre en 41 minutes

Les 53 n’étaient finalement pas si loin. Dans les chiffres ? Une nouvelle masterclass, un énième triple-double, et une totale contribution aux 130 points marqués par les Lakers, la cinquième plus grosse perf offensive de leur saison. Dans le ressenti ? Comme l’impression qu’il ne pouvait rien arriver à LeBron ce soir, qui rappelait à chaque panier inscrit qu’il était chez lui et qui alternait à merveille les paniers faciles dessous, les fadeaways en mouvement tel un jeune marmot et les caviars à des mecs qui passent pour Queen B à son contact alors qu’ils chantent normalement plutôt comme Wejdene. Stanley Johnson ou Wenyen Gabriel on vous parle et on espère que vous saisissez la chance qui est la vôtre de jouer aux côtés de LeBron 2022, et cette nuit le King a en tout cas décidé seul du sort de ce match face à ses jeunes descendants, dépassés par le rythme imposé par la légende chauve.

Quinze. Il manque désormais quinze points à ce grand malade pour devenir le deuxième homme au dessus des 37K, après avoir dépassé samedi Karl Malone, après avoir inauguré le club des 36K – 10K – 10K, après avoir fait toutes ces choses qu’on n’écrira pas dans cette conclusion parce qu’on aimerait aller dormir avant Pâques. Pour conclure justement ? On vous donne rendez-vous demain soir face aux Sixers, pour assister à un défonçage de porte de plus de la part du vieux le plus jeune de NBA.