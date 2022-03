Le pari NBA du jour : 350€ à gagner en misant sur un Jalen Green qui reprend sa bonne série au scoring

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 21 mars, c’est un programme fourni et de qualité que nous offre la NBA avec neuf matchs dont plusieurs qui démarrent dès minuit pour notre plus grand plaisir. Voilà qui offre, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kif avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

00h00 : Cavaliers(1,45) – Lakers (3,75)

00h00 : Hornets (1,42) – Pelicans (2,85)

00h00 : Pistons (1,33) – Blazers (3,70)

00h30 : Nets (2,00) – Jazz (1,79)

00h30 : Sixers (2,15) – Heat (1,74)

01h00 : Bulls (1,69) – Raptors (2,45)

01h00 : Rockets (2,70) – Wizards (1,45)

01h00 : Thunder (8,70) – Celtics (1,06)

01h30 : Mavericks (1,70) – Wolves (2,10)

Le pari qu’on sent bien

Jalen Green minimum 20 points contre les Wizards (2,75) : l’arrière des Rockets, numéro 2 de la dernière Draft, sort d’une prestation assez affreuse face aux Grizzlies. 8 points marqués à 3/13 au tir. On compte donc ici sur trois choses pour voir cette belle cote à 2,75 passer. Primo : le mental d’un jeune qui progresse et qui voudra tout de suite repartir du bon pied pour nous montrer que cette contre-performance n’était qu’un faux-pas dans son irrésistible ascension. Deuxio : avant ce dernier match, Green avait atteint la barre des 20 unités à sept reprises lors de ses dix dernières sorties. Il est capable et le montre de plus en plus souvent. Tertio : la défense des Wizards qui fait partie des moins bonnes de la ligue (25ème ratio défensif). Le risque le plus grand étant de voir les Rockets se faire blowout si fort que le temps de jeu de leur jeune star s’en verrait réduit.

Le combiné à tenter

Les Cavaliers battent les Lakers ET les Pistons battent les Blazers (1,93) : les Cavs, malgré plusieurs absences, sont très favoris pour gagner à domicile contre les Lakers. La cote est à 1,45. Les Blazers ayant autre chose à faire que de remporter des matchs, les Pistons sont favoris également, La cote est à 1,33.

Une petite folie pour finir ?

Kevin Durant marque minimum 35 points contre le Jazz (2,85) : Kevin Durant qui marque 25 points n’a rien d’une folie nous direz-vous et vous n’auriez pas tort. Pour autant, le risque est présent dans une telle cote et il faut donc un peu de folie pour miser dessus. Et si ce n’est pas assez fou pour vous, il y a une cote à 5,50 pour 40 points minimum. Avec KD, tout est possible…

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

