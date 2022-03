Programme NBA : il manque 53 points à LeBron James pour atteindre les 37 000 et ce soir les Lakers jouent à Cleveland, voilà, c’est tout

Le prograaaaaamme ! Envoyez le prograaaaamme ! Un gros choc à l’Est, LeBron James qui court après l’histoire et un Mavericks – Wolves en dessert, entre autres, voilà donc ce qui nous attend cette nuit en NBA. Pour un peu plus de précision ? Vous connaissez le chemin.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 21 MARS

0h : Hornets – Pelicans

0h : Cavs – Lakers

0h : Pistons – Blazers

0h30 : Sixers – Heat (en direct sur BeIN Sports 1)

0h30 : Nets – Jazz (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

1h : Bulls – Raptors

1h : Rockets – Wizards

1h : Thunder – Celtics

1h30 : Mavericks – Wolves

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Cavs – Lakers : pas forcément le match le plus fou niveau basket, on va y venir plus bas, mais clairement celui avec l’enjeu le plus historique. En effet, en pleine campagne d’explosion statistique LeBron James rend visite aux Cavs cette nuit et se verrait sans doute bien passer la barre mythique des 37 000 points en carrière sur le parquet qui l’a vu réaliser son plus grand exploit, et de surcroit devant « son » public puisque Sieur LeBron est, faut-il le rappeler, originaire de l’Ohio. 53 pions à marquer, il s’en est souvent approché cette saison et il est même monté à 56 il y a quelques matchs de ça, et 48h après avoir dépassé Karl Malone a la deuxième place des meilleurs scoreurs de tous les temps le voir atteindre le cap des 37K, à Cleveland, serait complètement fou. Enfin pas tant que ça vu le mood actuel de la bête, mais on s’est compris. Pour le reste il y aura tout de même un match de basket et si LBJ est sur une autre planète en ce moment les Cavs sont aujourd’hui une meilleure équipe de basket et s’en cogneront complet des chiffres, avec comme unique objectif pour leur part d’assoir un maximum leur sixième place, qui ne tient pour l’instant qu’à un fil.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT