Les Sixers ont de la ressource : victoire face au Heat, sans Joel Embiid ni James Harden, mais avec un maxi Tyrese Maxey

Ce devait être le choc de la nuit, entre deux des trois meilleures équipes de l’Est. Puis on a appris le forfait de Joel Embiid et James Harden, et le choc de la nuit n’en était plus vraiment un. Sauf que Tyrese Maxey et quelques soldats voulaient leur heure de gloire alors ils ont retroussé leurs manches, et notre Sixers – Heat est finalement… redevenu le choc de la nuit. Faut suivre hein.

Les stats maison de ce match entre les Sixers B et le Heat A c’est juste ici

Une fois n’est pas coutume et c’est presque une exception qui confirme la règle : cette nuit le Heat était au complet ou presque, ne laissant sur le téco que Victor Olateco et Gabe Vincent. Parfait pour un tel choc, sauf que oui mais non, sauf que Doc Rivers avait décidé de jouer au poker menteur en laissant au repos Joel Embiid ET James Harden, histoire de ne pas trop en montrer, comme si Doc Rivers avait des choses à montrer enfin bref ce n’est pas le sujet. C’est donc avec une équipe de desperados que les Sixers partaient au combat face à la meilleure équipe de l’Est, face à l’un des leaders les plus reconnus de la Ligue (Jimmy Butler), face à l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue (Bam Adebayo), face au meilleur sixième homme de la Ligue (Tyler Herro), face au meilleur coach de la Ligue (Erick Spoelstra) et face au seul joueur de NBA capable d’enfiler une culotte de Kim K sans trop que ça baille (Kyle Lowry).

Un défi qui semblait difficile pour une équipe privée de ses deux leaders, mais impossible n’est pas Maxey et les Sixers ont donc lâché un bête de match cette nuit, rendu possible il est vrai par une presta également très aboutie des Floridiens, le trio Lowry / Butler / Adebayo en tête. Ce qu’on peut dire de ce Heat avant de passer à l’éloge du vainqueur ? Peut-être que c’est tout de suite plus difficile quand votre meilleur remplaçant se nomme Caleb Martin, big up à lui ce n’est pas le problème, mais aussi que cette défaite n’a en fait rien de bien catastrophique, compte tenu de l’avance de Mayami au classement, compte tenu du fait, également, que l’on ne peut pas prendre comme match référence une rencontre lors de laquelle les deux principaux ennemis sont inactifs.

Pas la mer à boire donc pour le Heat mais, malgré tout, une vraie win pour les Sixers, sur laquelle il faudra s’appuyer dans les prochaines semaines. La première bonne nouvelle pour la franchise de Pennsylvanie ? Le Big 2 des soixanteseizeursses est peut-être bien un Big 3 grâce à Tyrese Maxey. Impeccable cette nuit, le meneur sophomore a encore étincelé et a fermé la boutique au dernier quart-temps, après un match longtemps équilibré mais qui ne le sera plus sur la fin au moment de son coup de chaud. 28 points à 9/15 au tir, 5 rebonds, 4 passes et une activité de tous les instants pour le T-Max de Philly, 13 pions dans le dernier quart lors d’une révolte lancée alors que les Sixers étaient encore menés et, plus important encore, un trophée de Joueur du match qu’il peut partager ce matin avec quelques uns de ses teammates. En effet, George Niang, Furkan Korkmaz et Shake Milton ont cumulé cette nuit 53 points à 8/19 de loin et la défense du Heat, souvent impénétrable, n’a cette fois-ci pas pu trouver de solutions à ce drôle d’imprévu. Une furia rendue possible par un collectif huilé comme des loukoums et qui aura finalement raison de Miami, offrant à un Joel Embiid en rose et en civil son plus beau sourire et aux Sixers une deuxième place retrouvée à l’Est, avec le même bilan que les Bucks et 2,5 matchs seulement derrière leur victime du soir.

Ce n’est pas ce à quoi on s’attendait mais nous ne fûmes pas déçus, et quand on utilise le verbe être au passé simple dans une conclusion c’est qu’il est peut-être temps de conclure cette dote conclusion. Du coup on passe très vite à la suite et on file dans le Texas, parait que Pat Beverley et Luka Doncic se sont promis de partir en vacances ensemble.