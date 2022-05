Après la démonstration du Game 3, les Sixers avaient l’occasion cette nuit de revenir à hauteur du Heat dans la série. Porté par son duo James Harden – Joel Embiid, Philadelphie l’emporte 116-108 et garde toutes ses chances avant la prochaine manche à South Beach.

La raclée infligée au dernier match avait laissé une question en suspens : Philly a-t-il step-up dans la série ou Miami a-t-il connu une soirée sans ? Rendez-vous au Wells Fargo Center pour ce Game 4 afin d’avoir la réponse. Le début de match est plutôt équilibré. Si James Harden grimace avec deux fautes dès le premier quart et trois ballons perdus, Joel Embiid fait son chantier. Le pivot avait été déçu de sa prestation pour son retour au jeu et il avait promis de faire mieux ce soir. Avec 15 points dès le premier acte, Jojo prouve qu’il est un homme de parole. En face, Miami répond avec Jimmy Butler, Bam Adebayo mais aussi Victor Oladipo et les deux équipes se jouent les yeux dans les yeux. Il faut attendre le second quart-temps pour voir un premier vrai écart via le réveil de James Harden. La barbe avait claqué un zéro pointé en début de match et il sort l’allumette au bon moment pour enfoncer le Heat. Passes caviar, step-back sur la tête de Jimmy Butler, agressif pour aller chercher ses points sur la ligne, on part sur une version Houston de « Ramesse » . Si l’ancien pyromane du Toyota Center fait grave plaisir, Jimmy Butler n’est pas en reste : bombe du parking, and one, Mister Buckets se permet même d’aller faire la leçon à Embiid dans la raquette et il ramène Miami dans le match à lui tout seul. Le mec est possédé mais un poil isolé et cela permet à Philly de garder un petit matelas d’avance à la pause. (64-56)

Le retour des vestiaires nous laisse dans le même mood. Tyrese Maxey démarre pied au plancher, les Sixers reprennent le large et puis Jimmy Butler reprend sa casquette de sauveur injouable. Kyle Lowry qui serre les dents avec une cuisse douloureuse, Bam Adebayo sorti à cause de deux nouvelles fautes sur Embiid, l’ailier du Heat est obligé de se démultiplier pour maintenir Miami en vie. Scoring à fond les ballons, défense impeccable sur James Harden puis Tyrese Maxey, difficile de dire quoi que ce soit de mauvais sur le numéro 22 floridien. Grâce à lui, la troupe d’Erik Spoelstra réussit à revenir à quatre petites longueurs avant d’attaquer le money time. South Beach fait un match de trainard mais tout reste ouvert pour la win. C’est alors que revient celui qui va devenir le héros du match : James Harden. Habitué à disparaître en seconde mi-temps depuis le début de la série, le Barbu va donner la meilleure des réponses face aux critiques. Indécent dans le money time, Harden fait la totale au Heat et porte tout Philadelphie sur ses épaules. Il calme le retour en force du duo Butler-Adebayo à lui tout seul et c’est encore lui qui donne le dernier coup de dague avec un ultime step-back 3 (un classique) pour tuer le game à une minute du terme. Une prestation majuscule pour l’acolyte de Joel Embiid et une victoire précieuse pour Philly avant de retourner à South Beach.

Bien aidés par un James Harden au top et un Joel Embiid qui retrouve ses sensations, les Sixers arrachent le Game 4 et reviennent à égalité dans la série face à Miami. Prochain rendez-vous : dans la nuit de mardi à mercredi, à South Beach, pour un Game 5 qui vaudra très cher.