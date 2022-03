March Madness – le récap de la journée de dimanche : pas de miracle pour Saint Peter’s, Kansas et North Carolina complètent le Final Four

L’Elite 8 a rendu son verdict, Kansas et North Carolina sont les derniers qualifiés pour le Final Four. Qui a performé ? Quelles images sont à retenir ? Allez, c’est parti pour le récap.

Il n’est jamais simple d’assumer son statut de favori, North Carolina l’a fait SANS TREMBLER. Jamais au grand jamais les Peacocks de Saint Peter’s n’ont cru en leur qualification pour le Final Four. Dès l’entre-deux, les Tar Heels placent un 7-0 et asphyxient le petit poucet de l’Elite 8. La suite ? Une rencontre longue durant laquelle North Carolina fait plaisir à ses fans en tenant constamment 15 à 20 points d’écart. Difficile de regarder le replay avec passion, plus aisé de le regarder avec respect.

Armando Bacot est un malade mental. Le poste 5 de 22 piges a lâché 20 points et 22 rebonds dans la victoire contre Saint Peter’s. Le genre de chantier qui ne s’oublie pas dans l’histoire d’une équipe NCAA, encore moins s’il donne suite au 21ème Final Four de de North Carolina. Bon, ce jeune adulte de 2m08 n’est pas le plus gros prospect de son équipe mais vient peut-être, avec cette performance, d’envoyer un message aux GM de NBA. Un peu dans le style : « Ok je suis vieux comme un clou, mais ce qui compte est sur la feuille de match ».

Pour la petite anecdote, les mots « Tar Heels » – talons de goudron en français – désignent les pauvres ouvriers blancs de la Caroline du Nord qui travaillaient à la production de goudron, de poix ou de térébenthine. Les « North Carolina Tar Heels », ce terme est resté. C’est toujours sympa de toper un clin d’œil à une référence populaire, c’est aussi ça l’ADN basket.

Ochai Agbaji (Kansas) : 18 points (8/12 au tir, 2/2 de loin), 5 rebonds et 4 passes face à Miami.

Caleb Love (North Carolina) : 14 points (6/17 au tir, 2/10 de loin), 4 rebonds et 4 assists face à Saint Peter’s.

Isaiah Wong starting off HOT for the Canes! 🎯🔥 #MarchMadness pic.twitter.com/ELCscijrxP

Coach Larrañaga knows how to get his guys fired up 😂💪 @CanesHoops #MarchMadness pic.twitter.com/iW0mbJvVNZ

THIS JAYHAWK SEQUENCE 😤 @KUHoops coming out strong in the second half #MarchMadness pic.twitter.com/VWOse9i7XU

He has the hot hand for Kansas! #MarchMadness pic.twitter.com/l4vU7n4F2P

Dajuan Harris with the acrobatic finish 😨 @KUHoops have its largest lead #MarchMadness pic.twitter.com/K8eULZBkJ1

« I really wanted this for them. … it’s tears of joy being able to be in their lives. »

Hubert Davis gets emotional after @UNC_Basketball clinched a spot in the #MFinalFour 💙 pic.twitter.com/jJX4JZ5irc

