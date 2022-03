NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les meilleurs frontcourts ! Apéro TrashTalk

Lundi, c’est Top 10 All-Time ! Au programme, des updates de certains grands thèmes qui ont déjà eu droit à leur Top 10 mais qui méritent d’être revus car le classement a évolué voire a été chamboulé par les performances des dernières années. Et aussi : des nouveaux thèmes, comme celui des 10 meilleurs… frontcourts !

Le Top 10 all-time sur les meilleurs backcourts avait plutôt « pas mal » fait causer, même si les numéros 1 ne souffraient alors que de peu de contestations. Place aux backcourts désormais, les postes 3, 4 et 5 pour les novices, les « grands » de ce monde. Des Big Three au sens propre comme au figuré, plus ou moins récent dans l’histoire de la NBA, mais des trios sur lesquels il fallait qu’on se penche. Spoiler ? Genre un tout petit ? Il parait que les Celtics, les Bulls, les Lakers, les Sixers, les Spurs et les Warriors sont les six meilleures franchises de l’histoire, et pour gagner des bagues un frontcourt peut s’avérer utile. Pour le reste ? On vous laisse découvrir tout ça, en vous annonçant d’ores et déjà que le trio Marcin Gortat / Nene Hilario / Markieff Morris n’a pas passé le cut et que la MSN du PSG est trop fragile pour y prétendre.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.