Andre Drummond apporte des nouvelles rassurantes : son retour sera pour très bientôt, rendez-vous dès dimanche contre les Clippers ?

Les nouvelles sont rassurantes concernant Andre Drummond. Alors qu’il avait démarré titulaire pour son premier match avec les Lakers, Dédé est sorti prématurément de la rencontre pour une douleur au niveau d’un orteil du pied droit. Sorti en boitant, il ne devrait finalement pas rester à l’infirmerie très longtemps et pourrait même participer à la « Battle of L.A. » de dimanche.

Les débuts d’Andre Drummond avec les Lakers ont été un peu gâchés. L’ancien Piston a dû sortir lors du troisième quart-temps de son premier match avec sa nouvelle équipe, en raison d’une forte douleur ressentie au niveau du pied droit qui l’empêchait de marcher normalement. Nouvelle frayeur pour les Lakers et leurs fans qui, cette année, en ont déjà gros sur la patate avec les blessures. Pas de LeBron James, pas d’Anthony Davis, et donc pas d’Andre Drummond, qui venait tout juste d’arriver en Californie. La poisse jusqu’au bout. Mais heureusement, la nouvelle recrue s’est montrée très rassurante via son compte Twitter. Son retour ne sera pas dans une semaine, ni dans deux semaines, mais bien d’ici quelques jours, peut-être pour le duel contre les Clippers.

Well I lost a toe nail 🙄🙄😂 but still felt incredible wearing the purple and gold!! Be back soon 💜💛 @Lakers — Andre Drummond (@AndreDrummond) April 2, 2021

« Bon, j’ai perdu l’ongle d’un orteil mais j’ai tout de même ressenti une émotion incroyable en portant le maillot pourpre et or !! Je suis bientôt de retour. »

Dédé semble avoir le moral au beau fixe pour quelqu’un qui est sorti en boitant mercredi contre les Bucks. On en tire donc deux enseignements, déjà que sa douleur n’est pas si grave que prévu, et aussi qu’il faut éviter de se faire marcher sur le pied par Brook Lopez. ESPN a confirmé aujourd’hui, après avoir interrogé le staff médical des Lakers, que Drummond ne manquera pas plus « d’un match ou deux ». On peut déjà tirer un trait sur sa présence pour la rencontre face aux Kings cette nuit, mais on peut espérer le voir à l’œuvre en prime time européen pour le choc contre les Clips dimanche. D’ailleurs, le pivot n’a pas pris part au trajet pour aller à Sacramento avec son équipe, toujours selon ESPN. Malgré cette déconvenue sur le point physique, il se montre toujours au top au niveau mental. Il semble en effet plutôt bien encaisser cette blessure, avec beaucoup de recul.

« C’est malheureux que cela m’arrive pour mon premier match. C’est en quelque sorte décourageant, mais je garde la tête haute. Je vais gérer ça un jour après l’autre et revenir plus fort que jamais. » – Andre Drummond

Pour le temps d’au moins un match, les Lakers vont devoir reprendre les choses telles qu’elles étaient avant mercredi dernier et l’arrivée de Drummond dans la rotation. On devrait revoir Marc Gasol jouer plus souvent. L’Espagnol n’avait joué que six petites minutes lors du premier match de Dédé. Il va donc vite reprendre du service dans un rôle à responsabilité, soit en titulaire, soit en sortie de banc avec plus de minutes au compteur. Markieff Morris devrait aussi gagner quelques minutes en plus.

Les débuts d’Andre Drummond n’ont pas été aussi flamboyants qu’on aurait pu espérer. Ceci dit, après un mois et demi de mise à l’écart, ce n’est pas si étonnant de montrer quelques failles au niveau physique. Mais le plus important dans tout ça, c’est de se dire que Dédé sera très vite de retour. On espère dimanche, de préférence, pour lui et pour le spectacle que cela va engendrer.

