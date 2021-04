Paul Pierce viré par ESPN : La Vérité, c’est surtout que tout le monde doit respecter les règles, même The Truth

Devenu chroniqueur depuis sa retraite en 2017, Paul Pierce apparaissait régulièrement dans les émissions « NBA Countdown » et « The Jump », diffusées sur ESPN. Mauvaise nouvelle pour lui, cette douce époque est révolue. La chaîne a, en effet, décidé de mettre fin à la collaboration avec l’ancien Celtic. La raison ? C’est juste en-dessous.

Il faisait partie des têtes qu’on voyait régulièrement pour commenter l’actu de la NBA et même si on n’était pas toujours (voire rarement) d’accord avec ses analyses, cela va faire bizarre de ne plus voir Paul Pierce sur les plateaux d’ESPN. Suite à une vidéo live publiée sur Instagram, l’ancienne star de Boston a créé la controverse et mis le feu à la toile. Au menu ? Une partie de poker avec des potes sans masques ni distanciation sociale mais aussi la présence de stripteaseuses tout autour de lui (on voit pas mal de billets voler). Pour ne rien arranger, The Truth semble dans un état second, probablement dû à la consommation d’alcool et de certaines substances. (marijuana notamment) N’ayant visiblement aucune envie de se cacher, il a ensuite publié la vidéo sur le réseau social, laquelle est vite devenue virale. Évidemment, tout cela est remonté aux oreilles de son employeur et ESPN n’a pas tardé à foutre l’ailier à la porte. C’est Ryan Glasspiegel de Barrett Sports Media qui a partagé l’info en premier.

Source: ESPN parted ways with Paul Pierce effective immediately — Ryan Glasspiegel (@sportsrapport) April 5, 2021

Forcément dans le contexte actuel, cette vidéo a un impact encore plus important, compte-tenu de la crise sanitaire, des confinements et autres limitations. En tant qu’ancien sportif de haut niveau et que modèle pour la jeune génération, il n’a pas renvoyé une image très glorieuse de lui-même. On rappelle que l’ancien joueur est censé intégrer le Hall of Fame de Springfield cette année. Selon les informations d’Andrew Marchand du New York Post, ce qui a surtout déplu à ESPN, c’est qu’il ait posté lui-même cette vidéo. S’il avait été filmé à son insu, il aurait peut-être pu conserver sa place de chroniqueur. La grande chaîne américaine a en tout cas refusé de faire tout commentaire, autant sur l’acte que sur un éventuel remplaçant pour combler le vide sur ses programmes. Et du côté du joueur alors ? Visiblement peu de regrets puisqu’il a posté une nouvelle vidéo avec un grand sourire, annonçant de grandes choses à venir. Le signe qu’il a déjà un plan pour rebondir ?

Big Things coming soon stay tuned make sure u smile #Truthshallsetufree pic.twitter.com/YIaJMcNQoH — Paul Pierce (@paulpierce34) April 5, 2021

Paul Pierce viré d’ESPN, ça va faire beaucoup parler. Après avoir partagé une vidéo « insolite » sur les réseaux, The Truth devait sans doute s’attendre à voir une sanction tomber et elle fut nette et sans bavure.

Source texte : New York Post / Barrett Sports Media