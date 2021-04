Rajon Rondo rapidement adopté par les Clippers : son leadership éblouit, et ses bagues de champion aussi ?

On les aurait cru perdants dans le deal avec les Hawks, mais l’arrivée de Rajon Rondo aux Clippers pourrait être la meilleure chose qui soit arrivée aux Angelinos cette saison. Apprécié de son entraîneur et de ses coéquipiers, Rajon semble faire l’unanimité depuis son retour dans la Cité des Anges.

Décidément, Los Angeles réussit à Rajon Rondo. Un an après avoir remporté la deuxième bague de sa carrière avec les Lakers, le voilà de retour sous l’uniforme de l’ennemi. Vainqueur de ces mêmes Lakers pour son premier match avec la bande à Paul George, il correspond parfaitement au profil qui était espéré par les dirigeants, à savoir quelqu’un capable de diriger le jeu, gérer le tempo et créer les opportunités pour ses coéquipiers. Une aubaine pour cette équipe qui manquait cruellement d’un meneur organisateur pour aider les deux franchise players Kawhi Leonard et Paul George à scorer le plus possible. Ce dernier se montre très satisfait de l’arrivée de l’ancien Celtic. Au micro d’ESPN, il compare l’apport dans le jeu de Rondo à celui de Russell Westbrook, à l’époque où l’arrière des Clips jouait pour le Thunder.

« C’est un leader, nous allons l’écouter. Je le vois comme un leader, un leader de ce groupe. Il aura beaucoup de poids dans le vestiaire. Dès qu’il se sera habitué à nos systèmes, qu’il aura quelques matchs sous le pied, il nous responsabilisera. C’est ce dont tu as besoin dans le vestiaire, quelqu’un qui va dire ce qui doit être dit et nous faire avancer. »

« Cela me fait penser à la relation que j’avais avec Russ. Il créait les occasions pour moi. Ce sera pareil avec Rondo. Il peut aller au milieu de la raquette et faire le jeu. Il va nous créer des situations. […] »

Si le point guard aura le temps de trouver ses marques dans cet effectif, c’est surtout en postseason qu’il sera attendu : Playoffs Rondo oblige. Cela tombe bien, Rajon Rondo sait où il met les pieds et il fait savoir qu’il n’est pas là pour enfiler les perles. A peine arrivé, il déclare que l’objectif n’est rien d’autre que la victoire finale. La pression, c’est dans les pneus.

"Championship. … What I love is having that pressure, it’s either championship or bust."

