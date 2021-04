Le trailer de Space Jam 2 dévoilé : la hype est bien réelle, LeBron en route pour un Oscar

A force d’en entendre parler, la sortie de Space Jam 2 n’est plus très loin. Comme si ça ne suffisait pas, les studios de Warner Bros ont décidé de nous chauffer un peu plus avec la sortie d’un long trailer de près de 3 minutes. Le bouton replay va chauffer chez certains !

Il y a deux teams bien distinctes que l’on respecte évidemment toutes les deux. D’un côté, les puristes qui refusent de voir une seule image du film ou de lire une seule ligne du script pour se réserver la surprise le jour de la projection. De l’autre, celles et ceux qui sont beaucoup trop hypés pour rater ne serait-ce qu’une seule miette d’information autour d’un film dont la sortie nous est déjà teasée depuis plus de deux ans. Si vous faites partie du premier groupe, on ne sait même pas ce que vous faites encore là. Pour les autres, un premier trailer haut en couleurs de « Space Jam : A New Legacy » est tombé aujourd’hui et il a déjà fait grand bruit sur les réseaux. Magnéto Serge !

Tunes vs. Goons. Watch LeBron James and Bugs Bunny in the new trailer for Space Jam: A New Legacy. In theaters and streaming on HBO Max* – July 16. #SpaceJamMovie pic.twitter.com/7KOEPJP06i — Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) April 3, 2021

On connaissait déjà les nouveaux maillots du Tune Squad, beaucoup plus modernes et colorés qu’à l’époque de Michael Jordan. Les plus vifs détenaient même les grosses ficelles du scénario de ce remake à la sauce LeBron et sa date de sortie annoncée dans les salles (si elles sont ouvertes) et en VOD aux alentours du 16 juillet. Cette fois, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec un premier trailer généreux de 2 minutes 37 qui nous en dévoile un peu plus sur le film. On sait que c’est leur métier, mais il faut bien avouer que l’équipe du marketing sait comment faire monter la sauce en moins de deux. Encore un peu et ils auraient presque pu nous faire oublier le jeu d’acteur de King James, qui va notamment donner la réplique à Don Cheadle (trilogie Ocean’s, Avengers, L’Irlandais) dans le rôle du méchant. Et comme dans le premier film de 1996, il devrait y en avoir pour tous les goûts dans ce long-métrage. Si le monde des Looney Tunes fera plaisir aux plus jeunes, les effets-spéciaux nous mettent des paillettes dans les yeux et la référence au alley-oop de Flash et LBJ saura parler aux die-hards de la NBA. Quoi d’autre à ajouter si ce n’est que l’on aura droit à une version cartoon du quadruple MVP de la Ligue et que la relève des Monstars sera assurée par le Goon Squad.

Même sans avoir vu Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Chris Paul et Diana Taurasi qui devraient tous figurer dans le film, il nous tarde désormais de pouvoir s’installer dans un fauteuil rouge moelleux avec un pop-corn XXL pour déguster ce film entre potes ou en famille.

Source : Warner Bros