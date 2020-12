« Space Jam : A New Legacy », on connaît quelques détails : vivement le contre de LeBron James sur Andre Monstarola, ça va être fou

Prévue pour le 16 juillet 2021, la sortie de Space Jam 2, ou plutôt « Space Jam : A New Legacy » suscite les attentes et aura la lourde tâche d’être à la hauteur du chef-d’œuvre cinématographique (non) apparu sur les écrans en 1996. Des détails du scénario viennent d’être révélés, et ça promet une sacrée histoire.

Il y avait déjà eu des bruits de couloir et autres leaks par rapport au scénario du nouveau Space Jam en octobre dernier. LeBron James a également donné quelques détails récemment. C’est désormais Microsoft qui nous informe en annonçant le synopsis dans le cadre de la réalisation d’un jeu arcade prévu pour juin 2021, et qui précédera donc la sortie de « Space Jam : A New Legacy ». Alors ce scénario ? Voilà à quoi il faut s’attendre. Enfermés dans un monde digital par une intelligence artificielle rebelle, LeBron James et son fils Dom sont en grand danger et pour s’en sortir, le King devra vaincre la redoutable équipe de basket de l’IA, composée de stars de la balle orange numérisées (pour rappel, Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Chris Paul et Diana Taurasi devraient figurer dans le film), tout ça avec l’aide de Bugs Bunny, Lola Bunny et le reste des Looney Tunes. Le défi est immense, et la bataille s’annonce épique, encore plus qu’un Game 7 de Finales NBA. Lien père – fils, basket, la pression du succès… tiens comme par hasard il y a un gros parallèle avec la vraie story du King, et les références seront sans doute nombreuses.

Dans un projet de remake comme « Space Jam : A New Legacy », l’objectif est de trouver le juste milieu entre faire le lien avec le premier – sorti il y a un quart de siècle quand même – et créer sa propre histoire pour se démarquer et être dans l’air du temps. Space Jam a marqué toute une génération voire plus, et le combat légendaire opposant Michael Jordan et les Looney Tunes aux Monstars est encore dans les mémoires. Cette base a visiblement été reprise, mais la team Tune Squad de LeBron, Bugs Bunny & Cie affrontera, sous un nouveau maillot très flashy, un autre adversaire qui représente bien l’ère du numérique dans laquelle on vit actuellement. Pour BronBron, ce film sera évidemment l’occasion de marcher dans les traces de son idole Jordan pour ajouter un peu de piment au débat du GOAT, qui comportera désormais une partie « lequel des deux est le meilleur acteur », mais il voudra également se démarquer pour écrire sa propre legacy. Bah oui, le titre du film n’a pas été choisi au hasard. Un peu comme sur les parquets en quelque sorte. S’inspirer de Jordan oui, mais parcourir son propre chemin en restant toujours fidèle à soi-même et en jouant son propre jeu.

Dans sept mois, « Space Jam : A New Legacy » sera révélé au grand jour et on sera tous devant les écrans pour découvrir ce scénario épique. On parie combien que LeBron James va faire la passe à Bugs Bunny pour le game winner ?

Source texte : Microsoft