NBA Preview 2020-21 : le Utah Jazz ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Au menu du jour, la team de notre Rudy Gobert national, le Jazz d’Utah.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

En voilà une équipe potentiellement dangereuse pour la saison à venir. Battu en sept matchs par les Nuggets au premier tour des Playoffs 2020 alors qu’il menait 3-1, le Jazz d’Utah aura à cœur de faire mieux cette saison et il en est tout à fait capable. Bojan Bogdanovic est de retour après avoir raté la bulle, le collectif est solide, Donovan Mitchell a changé de dimension chez Mickey et on peut compter sur le coach Quin Snyder pour bien faire tourner la machine. Rudy Gobert et ses coéquipiers n’ont jamais réussi à atteindre le stade des Finales de Conférence Ouest malgré quatre qualifications consécutives en Playoffs, est-ce que ça peut le faire en 2021 ?

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».