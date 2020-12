Space Jam 2 a enfin une date de sortie : pénurie de pop-corn annoncée autour du 16 juillet 2021, faites vos réserves

Si 2020 est une année à vite rayer du calendrier, on apprend qu’au moins un rayon de soleil illuminera notre été 2021. C’est officiel, Space Jam : A New Legacy sortira dans les salles et en streaming le 16 juillet 2021. On ne peut pas avancer le temps plus vite pour voir LeBron James face aux Monstars ?

C’est confirmé ! On l’attendait, on parlait même déjà de cette date depuis plus d’un an et demi, mais on aurait pu imaginer que la crise sanitaire aurait repoussé la sortie compte tenu de son impact négatif sur l’industrie cinématographique depuis plusieurs mois. Mais Warner Bros l’a annoncé, Space Jam : A New Legacy sortira bien le 16 juillet prochain sur la plateforme HBO Max. Plus globalement, le grand studio américain a déclaré dans un communiqué que tous ses films prévus pour 2021 sortirons sur la plateforme de streaming qui appartient au groupe, le même jour que la date prévue pour leur sortie au cinéma. Ce qui ne vous empêchera donc pas d’aller mater Space Jam 2 sur grand écran avec toute votre bande de potes si la situation sanitaire le permet, mais vous aurez donc aussi la possibilité de le regarder à la maison – à condition de prendre un abonnement à HBO Max bien sûr. Il faut en revanche évidemment prévoir un décalage entre la sortie américaine et la sortie française, comme souvent avec les films qui nous viennent d’outre-Atlantique. Pour le moment, nous n’avons pas d’infos sur la sortie hexagonale mais on imagine qu’il faudra patienter un petit peu plus.

En tout cas, la suite du carton de 1996 est très attendue par tous les fans de basket, mais plus globalement par toutes les personnes marquées par le premier film avec Michael Jordan dans le premier rôle, au-delà même du sport. Comme on le sait, ce sera au tour de LeBron James de crever l’écran avec son (magnifique) maillot Tune Squad. Et pour les fans américains aguerris de LeBron, la journée pourrait donc bien être excellente : l’après-midi, un petit gouter d’été devant le King en train de partager la balle avec Bugs Bunny et de combattre les Monstars, et le soir, un petit café devant un match des Finales NBA où le Chosen One pourrait être encore dans la course au back-to-back. Encore plus si la bague est encore en jeu pour Tonton James à ce moment-là, on a déjà hâte de voir un débat du GOAT plus intense que jamais et le Twitter FC s’enflammer sur qui donne la meilleure réplique à Bugs Bunny ou qui a fait la meilleure grimace triste à la 32è minute du film. Bref, notre petit coeur salive d’avance à l’idée de voir ce deuxième opus qui réunira LeBron, Don Cheadle, Bugs, Damian Lillard, Anthony Davis ou encore Diana Taurasi. Petite pensée émue aux fans des Dubs qui lâcheront une petite larmichette en voyant apparaître leur guerrier Klay Thompson, qui a un rôle dans le film, et qu’ils n’auront pas vu sur un terrain de toute la saison.

Basket Spatial : Un Nouvel Héritage sortira bien le 16 juillet 2021 ! Crise ou pas crise, on aura donc bien la possibilité de voir LeBron James mettre des petits ponts à des monstres venus de l’espace dès l’été prochain, sur petit ou grand écran. Et comme disait Tarantino, vive le Cinéma !

Source texte : WarnerMedia