23 décembre, trade deadline et All-Star Break… Le calendrier commence à prendre forme pour la saison aux 72 matchs

Le calendrier de cette saison 2020-21 – qui s’annonce bien particulière – commence à prendre forme. Après l’annonce des matchs d’ouverture et le programme du Christmas Day, on en sait un peu plus sur les dates clés qui encadreront cette campagne à 72 matchs.

On le sait maintenant, la saison NBA reprend le 22 décembre. Pour l’occasion, Adam Silver a mis les petits plats dans les grands, mais les affamés en manque de balle orange devront vite se remettre de cette luxueuse entrée puisque le 23, le menu s’annonce également très copieux si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. Au programme, une entrée en lice très scrutée des Bucks d’un Giannis Antetokounmpo toujours pas prolongé pour l’instant, et qui devront se rendre au TD Garden affronter les Celtics, emmenés par un Jayson Tatum confirmé (lui) dans son rôle de leader. Boston qui ne manquera pas une occasion de montrer immédiatement les muscles dans cette jungle de Conférence Est, d’une belle densité en comparaison à quelques années en arrière. Cependant, le stock de popcorn pourrait bien servir plus tard dans la nuit avec le hype game entre Mavericks et Suns dans le Texas. Déjà chauds bouillants, les fans vont voir leur température monter encore un peu, comme les chiffres de la fanbase des deux équipes en voyant débarquer le duo Devin Booker – Chris Paul d’un côté et la troupe de cow-boys menée par Luka Doncic de l’autre. Restant sur une bulle de très haut niveau, les deux darling teams auront à cœur de bien lancer leur course au titre aux Playoffs… Mesdames, messieurs, que la fête commence !

Du côté logistique, on y voit également plus clair. La trade deadline pourrait bien être prévue pour le 25 mars, soit quelques jours après un All-Star Break qui se tiendra du 5 au 10 mars et qui devrait permettre aux équipes de tirer les premiers enseignements de cette saison intense. Enfin, on sait désormais que le 9 avril marquera normalement le dernier jour où les joueurs peuvent être coupés afin d’être éligibles pour dépanner une équipe en Playoffs, ceux-ci même qui devraient débuter le 22 mai si tout va bien… C’est pas l’info glamour du jour, mais repensez au Mavericks – Suns imminent et ça ira mieux.

Tant bien que mal, la NBA commence à bien gérer son calendrier au cours d’une saison qui s’annonce chargée. Les rosters semblent prêts et les équipes d’attaque. Et si des adaptations seront donc possibles jusqu’en mars prochain, les masques pourraient tomber bien avant.

