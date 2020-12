NBA Preview 2020-21 : les Minnesota Timberwolves ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Après les Warriors, les Cavs, les Pistons, les Hawks et les Knicks ? Place aux Wolves, ahouuuuuuuuuuuuuuuuuu !

Sixième preview aujourd’hui et place aux Wolves, sympathique franchise qui a disputé les Playoffs une seule fois lors des… seize dernières saisons. Pas sûr que la série s’arrête cette année mais, au moins, quelques raisons nous poussent à un relatif espoir à Minneapolis. Une énorme star (Karl-Anthony Towns), un meneur All-Star (D’Angelo Russell), un first pick de Draft (Anthony Edwards) mais aussi pas mal de petits éléments capables de donner le sourire (Okogie, Rubio, Beasley, Hernangomez…). Ce sera pas le Pérou comme disait mon papi (non) mais ces Wolves-là pourraient bien écrire la première page de quelque chose d’intéressant, on reste volontairement dans le flou parce que c’est comme ça. On en parle ? Allez, on en parle !

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».