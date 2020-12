NBA Preview 2020-21 : les Dallas Mavericks ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ton joueur préféré, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Au menu du jour, un certain Luka Doncic et les Mavericks de Dallas.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Un meneur extraordinaire à deux doigts de – déjà – rentrer dans la légende alors qu’il n’a que 21 ans, une licorne de 2m20 qui cavale comme un guépard, un coach parmi les meilleurs du game depuis vingt ans et un supporting cast plus que sérieux ? Bienvenue chez les contenders, n’utilisez pas un mot plutôt qu’un autre. Tombés avec les honneurs la saison passée face aux Clippers, les Mavs reviennent cette année avec une étiquette assez inchangée mais une upgrade qui serait malgré tout logique compte tenu de la progression (l’explosion) attendue de Luka et Kristaps. Assez pour aller emmerder du monde tout en haut de l’Ouest dès cette année ? On s’est posé la question, entre autres, et y’a juste à cliquer.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».