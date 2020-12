Preview des Dallas Mavericks 2020-2021 : Luka Doncic peut-il mener, dès cette saison, les Mavs vers les sommets de l’Ouest ?

C’est très logique, mais plus on se rapproche de la fin de ces previews… plus ça devient intéressant. Place aujourd’hui aux Mavericks et à leur baby-star Luka Doncic, amené à prendre la succession de Dirk Nowitzki mais bientôt aussi fort que son grand cousin allemand ne l’a jamais été. Cette équipe de Dallas peut-elle, en l’état, taper un joli run en Playoffs ? Dès cette année ? On a envie de dire que… sur un malentendu, ça peut marcher.

La saison 2019-20

Une saison 2019-20 vécue au rythme des exploits de Luka Doncic. Des triples-doubles à la pelle, des records de précocité incroyables, et des Mavs qui gagnent des matchs, surtout car leur attaque de feu est plus folle encore que leur défense est friable. Une régulière gérée tranquillement malgré deux alertes chevilles pour le meneur slovène et un Porzi encore bien fragile, mais une certaine constance dans les résultats grâce aux soldats Kleber, Brunson, Finney-Smith, Curry ou Hardaway Jr., avec une bise également à Dwight Powell, de retour ces jours après une absence de dix mois. Bilan honorable, puis Playoffs incroyables. Une défaite 4-2 face à l’ogre Clippers mais en jouant 80% de la série sans Porzingis, et avec un game winner déjà légendaire lors du Game 4, sans même besoin de vous dire qui l’a inscrit. Un rendez-vous pour le futur et ça tombe bien : le futur, c’est maintenant.

Les mouvements de l’intersaison

Ils sont arrivés : Josh Richardson, James Johnson, Wes Iwundu, Nate Hinton, Josh Green (Draft), Tyrell Terry (Draft) et Tyler Bey (Draft)

Josh Richardson, James Johnson, Wes Iwundu, Nate Hinton, Josh Green (Draft), Tyrell Terry (Draft) et Tyler Bey (Draft) Ils sont partis : Seth Curry, Delon Wright, J.J. Barea, Justin Jackson, Ryan Broekhoff, Michael Kidd-Gilchrist et Antonius Cleveland

Seth Curry, Delon Wright, J.J. Barea, Justin Jackson, Ryan Broekhoff, Michael Kidd-Gilchrist et Antonius Cleveland Ils ont re-signé : Trey Burke, Wille Cauley-Stein

Le roster

Meneurs : Luka Doncic , Trey Burke, Jalen Brunson et Tyrell Terry

, Trey Burke, Jalen Brunson et Tyrell Terry Arrières : Josh Richardson , Josh Green et Nate Hinton (two-way contract) + Courtney Lee (training camp)

, Josh Green et Nate Hinton (two-way contract) + Courtney Lee (training camp) Ailiers : Tim Hardaway Jr. , Dorian Finney-Smith et Wesley Iwundu

, Dorian Finney-Smith et Wesley Iwundu Ailiers-forts : Maxi Kleber , Kristaps Porzingis , James Johnson et Tyler Bey (two-way contract)

, , James Johnson et Tyler Bey (two-way contract) Pivots : Willie Cauley-Stein, Dwight Powell et Boban Marjanovic

En gras, les possibles titulaires à chaque poste. Un peu le bordel tant que Kristaps Porzingis ne sera pas de retour (début janvier), et si Luka Doncic, Josh Richardson et Porzi sont des locks, THJ, DFS, Maxi Kleber, Dwight Powell et WCS se disputeront les deux places restantes au gré de la stratégie adoptée par Rick Carlisle.

La Free Agency

Un mouvement majeur dans la rotation : le remplacement poste pour poste de Seth Curry par Josh Richardson. Loin d’être aussi dangereux en attaque, l’ancien arrière du Heat et des Sixers possède par contre environ 1000 fois plus de talent en défense que le frère de Steph, et on se dit alors que vu la manière avec laquelle est construit le roster de Carlisle… c’est plutôt un bon move de la part des Mavs. Delon Wright n’a jamais réussi à s’imposer et part servir de ball-boy à Killian Hayes, J.J. Barea a eu son mérité chèque de départ, et dans l’autre sens les arrivées de James Johnson et Wes Iwundu vont également dans le sens d’un désir de mettre un peu plus de dureté dans le jeu, de mettre de la dureté tout court dans le jeu. Petit marché, mais marché intelligent.

La Draft

Un arrière aux mensurations intéressantes (Josh Green), un ailier qui voudra éviter d’être le mauvais frère des deux (Tyler Bey, récupéré aux Sixers dans le trade Curry/Richardson), et un poids plume aussi à l’aise pour scorer que pour éviter de manger deux steaks dans la même semaine. trois profils extérieurs, dont deux auront une carte à jouer très vite dans la rotation de Rico Carlisle (two-way contract pour Tyler, bon chance). Les trois ont en tout cas eu leur chance sur cette première saison et Josh Green, notamment, a fait une belle impression sur le deuxième match face aux Bucks. Une Draft agressive, qui pue le steal

Le point sur l’infirmerie, par le Docteur Q

Quand on s’intéresse à l’infirmerie de Dallas la saison dernière, quatre noms ressortent : Josh Richardson, Dwight Powell, Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Josh Richardson a manqué dix-huit matchs, la faute à un enchaînement de petites blessures. Deux matchs pour une tension au fléchisseur de la hanche droite, six pour une tension aux ischio-jambiers droits, et encore six pour une tension aux ischio-jambiers gauches. Dwight Powell n’a pour sa part pas joué de match officiel depuis le 21 janvier 2020, suite à une rupture du tendon d’Achille à droite. Passé au bloc, il a bien avancé sur sa rééducation et on a déjà pu apprécier sa détente sur cette pré-saison. Une restriction de minutes est à prévoir, car il faut prendre son temps si on veut revenir à 100% après une telle blessure. Luka Doncic n’a lui pas connu de blessure majeure la saison passée, mais a été gêné par quelques petites entorses. Sa cheville droite lui a fait manquer quatre matchs en décembre et sept en janvier pour une entorse de grade 2. Il manquera également un match pour une entorse au pouce gauche et un autre pour des douleurs à la cheville droite. Kristaps Porzingis, pour finir, a manqué dix matchs en janvier pour des douleurs au genou droit, pour lesquelles il a du subir une injection de plasma. Il terminera malheureusement sa saison après le premier match contre les Clippers à cause d’une déchirure du ménisque latéral droit mais attendra finalement le mois d’octobre pour passer au bloc. La nature de l’opération n’est pas connue mais étant donné qu’il n’est pas annoncé de retour avant janvier on peut penser qu’il a subi une réparation du ménisque sous arthroscopie. Cette technique demande plus de récupération mais permet de mieux préserver le genou à long terme. Restriction de minutes pour Powell, retour en janvier pour Kristaps, chevilles à surveiller pour Doncic… il faudra être précautionneux à Dallas pour la reprise.

Salary recap

Luka Doncic à la folie, bon courage pour se projeter avec un gamin pareil

Tout va beaucoup trop vite pour Luka Doncic, avec une saison sophomore terminée en quasi triple-double de moyenne et après un des plus gros tirs de la décennie en Playoffs. Si les chevilles tiennent et qu’il évite le rab à la cantoche ? On part peut-être bien sur l’un des règnes statistiques les plus fous de toute l’histoire du game. Troisième homme à lâcher un triple-double de moyenne sur une saison ? On en est clairement pas loin du tout. 20/20/20 ? Ce ne serait même pas étonnant. Collectivement il faudra grandir, défensivement il faudra exister, mais si le processus suit son cours c’est à une véritable dictature à laquelle on pourrait bien assister. Beaucoup de critères rentrent en compte bien sûr, mais le talent unique du garçon jumelé à un roster déjà solide pourrait presque – déjà – suffire à faire des Mavs de solides contenders à l’Ouest. A 21 ans Luka a tout ce qu’il faut en magasin, et attention au choc s’il se met à faire de son équipe une machine à gagner.

Le pronostic du rédacteur

41-31 et une sixième place à l’Ouest. Pas un énorme step-up par rapport à la saison passée mais la perspective d’une série de Playoffs face à absolument tout le monde (sauf les Lakers ?) me fait presque dire que les Mavs ont de quoi être la darling d’une postseason. Dans une conférence aussi dense… qu’ouverte, rien ne sera laissé en route et c’est à partir du mois de mai que l’on saura de quel bois sont fait les jeunes cow-boys.

Beaucoup de hype, et une Conference Ouest qui se chargera peut-être de rappeler aux Mavs que le basket ce n’est pas qu’un blondinet qui fait des stats en souriant de manière angélique. Dans le cas contraire ? Préparez-vous déjà à vous incliner devant la grandeur de celui qui pourrait dominer la planète basket durant les quinze prochaines années.