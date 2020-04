NBA Review 2019-20 : les Dallas Mavericks ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Le projet avait très bien démarré, il a pris la vitesse supérieure en année 2. Après la draft de Luka Doncic et le transfert de Kristaps Porzingis, les Mavs ont annoncé la couleur au reste de la NBA. Le futur se fera avec eux, et le management de Dallas veut tout faire pour retrouver le sommet de 2011 avec sa superstar et son bras-droit. Sur l’ensemble de la saison, il y a donc beaucoup de choses positives à décortiquer, que ce soit dans le jeu, chez les titulaires ou les remplaçants. Mais comme on le dit souvent, un cap se passe avec de vrais risques, des désillusions qui doivent mener à des choix cruciaux. Que vont nous proposer les Mavs cet été et la saison prochaine ? Est-ce déjà l’heure de les diriger vers les contenders, ou bien faudra-t-il un peu de temps encore avant de les étiqueter ainsi ? L’objectif est clair à Dallas, on fait le point sur la saison passée et celle à venir.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.