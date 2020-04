TrashTalk Fantasy League – la review des Mavericks : une doublette de feu aux commandes, on appelle ça l’Union Européenne

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

Saison pleine pour les Mavericks en TTFL. Une trentaine de matchs ratés en cumulé pour Luka Doncic et Kristaps Porzingis, mais quand les deux ont joué attention les dégâts. Quelques soirées à se chauffer pour le Letton, à peu près onze secondes pour le Slovène, et au bout du compte la majorité des joueurs de TTFL ont bien dû taper quatre ou cinq top picks estampillés Dallas. Comme dirait Canal Plus, c’est validé.



# Luka Doncic – Moyenne TTFL de la saison : 43,4 points

Un festival. Une boucherie. Chaque sortie de Luka cette saison fut synonyme de carton offensif, de ligne de stats complètement folle. Des kilos de tirs ratés peut-être mais un show permanent qui débouche sur une moyenne stratosphérique en TTFL, facile quand tu lâches deux triples-doubles par match. Capable de monter à 45 pions, 20 rebonds ou 20 passes à seulement 13 ans et demi, Lukinho est déjà un crack et personne n’est prêt pour la suite, même si l’on imagine clairement qu’elle peut tenir en trois consonnes accolées les une aux autres.

# Kristaps Porzingis – Moyenne TTFL de la saison : 29,4 points

La Licorne a mis un peu de temps à se mettre en route, elle a offert deux victoires à son ancienne franchise car elle est corporate, puis quand Luka a commencé à rater quelques matchs elle s’est servie de sa corne comme d’un pieu absolument meurtrier. Injouable grâce à sa taille, sa vitesse et son adresse, Kristaps possède le corps ultime du basketteur 3.0 et la TTFL s’en est bien aperçu cette saison. Le dernier tiers de saison (donc le troisième quart, enfin bref) est fantastique et le futur est bright comme dirait l’autre, faudra pas parler le Slovetton à la reprise quand les deux blondinets tourneront à 90 pions de moyenne en cumulé.

# Dwight Powell – Moyenne TTFL de la saison : 19,5 points



On était à deux doigts de mentionner Tim Hardaway Jr., puis on s’est rendu compte que ce bon vieux Dwight lui grillait la politesse en TTFL. La principale raison de ce 19,5 de moyenne ? L’intérieur bondissant s’est éclaté cette saison au contact de Luka Doncic, principalement sur des pick and roll devenus létaux. Quinze tirs consécutifs rentrés en décembre, un 46/55 courant février sur une grosse semaine, puis cette terrible… rupture du tendon d’Achille le 22 janvier face aux Clippers. Peut-être que même ta grande tante est capable de scorer avec Luka Doncic qui la gave à longueur de match, mais en tout cas cette saison, c’était bien Dwight Powell le compagnon préférée de Luka Superstar.

# Les carottes maison

Pas vraiment de grosse carotte à proprement parler, plutôt quelques mauvais coups qu’il fallait savoir éviter. Tout d’abord éviter de se laisser prendre au jeu de THJ ou Seth Curry, parfois bouillants mais bien trop inconstants, puis il fallait surtout savoir veiller tard afin d’attendre les officialisations concernant Luka et Kristaps, bien souvent annoncés questionables, ce mot si honni par la communauté TTFL. Parce que faire 0 avec un mec qui tourne à quasi 45 de moyenne, on veut bien croire que ça fait assez mal au derrière.



