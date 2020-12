Preview de la soirée NBA : LeBron James et Anthony Davis en mission, celle de voler la vedette à Théo Maledon

Pré-saison 2020-21 acte 6, avec ce soir les grands débuts d’un duo assez connu à Los Angeles. La grande question de la nuit ? Savoir si oui ou non LeBron James et Anthony Davis sauront voler la vedette au meilleur meneur actuel de la Ligue : Théo Maledon. Et pour ceux qui douteraient de notre taux d’alcoolémie au moment d’écrire cette phrase : merci de nous laisser à notre bonheur et/ou à notre folie.

Quatre matchs au programme ce soir. Du Obi Toppin, du Isaac Okoro, du Patoche Williams, du Facundo Campazzo ou du Théo MVP Maledon, ça c’est pour les nouvelles têtes. Pour le reste ? Du King, du Point God, du Dame ou du Unibrow. Quatre matchs seulement ? Quatre vraies raisons, surtout, d’allumer le PC cette nuit.

1h30 : Knicks – Cavs : troisième match à gauche, troisième match à droite. Un rookie excitant de chaque côté, Obi Toppin pour les Knicks et Isaac JCVD Okoro pour Cleveland. Un paquet d’absences probables côté Cavs, Frank Ntilikina qui tentera de ne pas prendre six fautes en dix minutes côté NYC, et une mise en bouche tranquille pour nous avant l’arrivée du GOAT une heure plus tard.

2h : Thunder – Bulls : transition transition, puisqu’à deux heures du mat c’est donc Theo Maledon qui tentera de confirmer la très bonne impression laissée après son premier match face aux Spurs. L’occasion aussi de jauger ce drôle de groupe du Thunder, face à des Bulls qui continueront à mettre en confiance leur traction arrière Zach LaVine / Coby White et leur rookie Patrick Williams, plutôt en vue sur son deuxième match avant-hier.

3h : Nuggets – Blazers : un classique de l’Ouest, et deux effectifs quasiment au complet. Jamal Murray, Nikola Jokic, Michael Porter Jr. et le petit Facundo Campazzo d’un côté, Damian Lillard et sa bande de dégénérés en face, et un match qui s’annoncerait incroyable… si seulement son seul but n’était pas de ne surtout rien laisser paraitre. On part donc sur 20 minutes pour chaque titulaire et des un contre un entre Bol Bol et Harry Giles, mais on prend quand même.

3h : Suns – Lakers : le firework, la cerise sur le gâteau. Alléluia, puisqu’après deux mois loin des parquets le duo LeBron James / Anthony Davis devrait être de retour pour jouer une mi-temps, le temps de passer le flambeau sur la deuxième à celui qui pourrait planter ses 30 points après la pause : Talen Horton Tucker, pendant que les deux stars tenteront de ramener Chris Paul à Los Angeles.

Cinq matchs, du MVP, du futur Hall Of Famer, et donc celui qui est déjà le meilleur joueur de l’histoire du Thunder. Elle est pas belle la vie ?

