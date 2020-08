Preview de la soirée NBA : six matchs au menu et il va faire très chaud, pensez à bien vous hydrater

Après une soirée pour le moins… calme hier soir, on repart pour une nouvelle salve de matchs qu’on espère plus énergiques que ceux de la veille. Normalement, au vu du programme, ça devrait se la donner bien comme il faut. Dans tous les cas, ça enverra forcément du pâté en direct de YouTube à 22h, et ça c’est cadeau de la maison. Allez, on se fait saliver un petit coup sans plus attendre.

On adore quand la NBA nous propose un petit match histoire de bien s’échauffer et de ne pas risquer un claquage de rétine dès le premier match, si des fois ça jouait trop fort d’un seul coup. Le programme commence en effet avec Kings – Pelicans (19h30), deux équipes qui se partagent un seul succès in ze bulle. Allez, ça va jouer un peu pour éviter de repartir fanny de Floride pour Sacramento, parce que pour le coup ça serait vraiment moche. Maintenant qu’on a fini de bien préchauffer en mode feu très doux, on peut attaquer la soirée pour de vrai, avec Bucks – Heat à 22h. Deux défaites de suite pour Milwaukee et Giannis ? Planquez les gosses, ça risque de déménager. Surtout qu’en face, c’est le Heat en mode beau gosse du quartier qui se ramène. Ça sent le petit cours de Grec, à moins que Jimmy, Bam et Tyler n’en décident autrement. Toujours à 22h, Suns – Pacers, à vivre tous ensemble, en direct depuis le canapé TrashTalk. T.J. « j’en plante 37 de moyenne » Warren contre Devin « Je dédicace Kobe en détruisant Paul George » Booker. On se frotte les yeux et on se prépare pour deux heures et demi de bonheur rafraîchissant en direct d’Orlando et en duplex d’un appartement parisien blindé de ventilateurs.

Pour ceux que la chaleur n’a pas encore évaporé complètement, les Clippers se frotteront aux Mavericks à minuit et demi. On espère que Paulo s’est remis de sa grosse L contre Devin, parce qu’en face, Luka Doncic ne va pas se priver pour renforcer le traumatisme. Enjeu fort pour Dallas, qui doit encore gagner pour espérer ne pas croiser les Voiliers au premier tour de post-saison. Ça va donc chauffer, même si c’est pas sûr que c’est de haute température dont on aura le plus besoin à ce moment-là. À 2h, quand le macadam devant chez vous aura peut-être arrêté de fondre, ce seront les Nuggets, en back-to-back, qui affronteront les Blazers. On a hâte de voir comment Damian Lillard a pris le fait que Paul George ne soit plus sa victime personnelle. Il risque certainement d’avoir envie de se venger sur Denver, qui après une victoire contre les Spurs, comptera sur le jeune Michael Porter Jr. pour faire du chantier et triompher de Portland. Dernière affiche de la soirée, de toute façon avec cette atmosphère écrasante impossible de dormir, alors autant se mater du basket. Houston – Lakers à 3h, on espère juste que les Angelinos auront pas pris une caisse hier soir, car leur dernier match contre OKC était claqué au sol en matière d’envie. En face, El Barbudo tentera forcément d’imposer sa loi, pour proposer une nouvelle sortie à plus de 40 pions. Tout cela nous emmènera jusqu’à l’aurore, où les températures baisseront et nous redonneront le loisir de respirer un peu plus paisiblement.

Courage, la canicule ne fait que commencer, on s’hydrate bien, si on a un ventilateur, on le fait tourner à plein régime, et surtout on s’économise au maximum. Pensée aux veinards qui ont une piscine, ou tout autre lieu pour faire plouf. Bon allez, nous on doit trouver des brumisateurs pour le live de 22h, topette.