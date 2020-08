201€ à gagner avec un pari sur une victoire des Rockets de James Harden face aux Lakers

La NBA a repris ses droits depuis une bonne semaine maintenant, et nous nos habitudes avec des paris sportifs réguliers. On enchaîne ce jeudi parce qu’il y a un joli programme avec six belles affiches sur le calendrier. Allez, on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

19h30 : Kings (2,58) – Pelicans (1,56)

22h00 : Bucks (1,25) – Heat (4,15)

22h00 : Suns (2,15) – Pacers (1,75)

00h30 : Mavericks (2,60) – Clippers (1,55)

02h00 : Nuggets (2,46) – Blazers (1,58)

03h00 : Rockets (2,01) – Lakers (1,90)

Le pari principal du jour

Les Rockets battent les Lakers (2,01) : choc de l’Ouest cette nuit avec un match opposant les Rockets aux Lakers. Et on compte bien mettre une pièce sur les Fusées. Pourquoi ? Parce que la bande à LeBron James n’est pas très convaincante depuis la reprise et jouera un back-to-back après sa défaite face au Thunder hier. De plus, les Lakers ont déjà assuré leur première place à l’Ouest, et ne semblent pas jouer avec un sentiment d’urgence actuellement. Côté Rockets, Russell Westbrook est certes incertain, mais Houston pourra compter sur son magicien James Harden, bien décidé à emmener son équipe le plus haut possible en vue des Playoffs.

Une autre cote tentante

T.J. Warren marque au moins 25 points face aux Suns (1,85) : il est sûrement le joueur le plus chaud de la reprise NBA. 53 pions pour commencer, 34 puis 32 ensuite, T.J. Warren affole les compteurs en attaque et on le voit bien continuer sur sa folle dynamique contre les Suns ce soir. Privés de Domantas Sabonis, les Pacers comptent plus que jamais sur Warren offensivement, et ils auront besoin de lui dans ce duel excitant opposant deux équipes invaincues à Orlando. De plus, Phoenix est l’ancienne équipe de T.J., lui qui s’est fait transférer par la franchise de l’Arizona en juin 2019 contre du… cash. Y’aura probablement de la revanche dans l’air. Une cote à 1,85 pour une perf à au moins 25 points, c’est assez tentant.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).