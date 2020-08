Preview de la soirée NBA : préparez vous, car ce soir c’est la guerre chez Mickey

Après la tranquille soirée d’hier illuminée par un but de Choupo-Moting et une performance monstrueuse de James Harden, on remet le couvert ce soir pour ce qui s’annonce comme étant une soirée du genre immanquable. Pourquoi ? Quatre équipes qui jouent pour deux places en match de play-in (tous les scénarios ici), alors c’est go big or go home. Vous avez capté ? Allez, on échauffe bien les cervicales et on se tease tout ça.

Aujourd’hui, ça commence dès 18h avec Celtics – Wizards. Restez tranquille, vous avez le temps de finir votre goûter ou votre journée de taf sereinement, parce que ça va genre jouer aussi fort qu’un match de D2 dans les Landes. Surtout que pour se faire une idée claire du rapport d’absence de Boston, bah il suffit juste d’y mettre tous les titulaires et les quelques remplaçants qui font le chantier sur les rotations, voilà. On enchaîne avec Lakers – Kings à 19h30 pour une rencontre qui sera similaire à la précédente. LeBron ne va certainement relever le gant contre les ploucs du coin (nothing but love for Sac-Town hein), et préférera, avec son pote AD, y aller mollo pour être prêt à défoncer l’équipe qui sortira gagnante de cette guerre du play-in. On y vient tiens, puisque les Grizzlies jouent les Bucks à 22h. Premier arrêt obligatoire de la soirée, parce que si les Oursons gagnent, ils assurent leur présence pour le barrage. Surtout qu’en face, Giannis est suspendu pour avoir dédicacé Zizou en envoyant un coup de tête dans la figure de Moe Wagner. Intensité maximale prévue pour les Oursons, sinon c’est retour dans le Tennessee dès ce week-end. En même temps (22h), les Suns du très très bouillant Devin Booker s’opposeront aux Mavericks de Luka et Kristaps. Après avoir subi le courroux d’un Damian Lillard déchaîné, rien ne sera facile pour Dallas, qui risque de devoir mener un âpre combat s’ils veulent triompher d’une équipe qui marche sur l’eau depuis son arrivée en Floride et qui a également besoin d’une victoire pour continuer d’y croire même si son destin n’est pas entièrement entre ses mains.

Bon, petite pause, on va se prendre une douche pour faire redescendre la température, parce qu’à ce moment là, il fera déjà très chaud dans nos écrans. Et c’est loin d’être fini, croyez nous. Il est désormais minuit et demi, et c’est au tour de Gregg Popovich d’envoyer sa troupe au front pour tenter d’obtenir ce précieux ticket pour le barrage de la fin de semaine. En effet, c’est le Jazz qui « recevra » les Spurs (0h30). Objectif de Rudy et cie ? Briser la plus longue série de qualification en Playoffs de l’histoire du sport américain, juste ça. En cas de victoire des deux équipes à égalité avec San Antonio un peu plus tôt dans la soirée, le suspense sera déjà mort mais sinon… Le match se termine, alors que 3h sonne à l’église la plus près de chez vous. Et 3h, c’est l’heure du bouquet final de cette soirée. On passe vite fait sur le Pelicans – Magic (3h) car hormis les grands grands craqués de ces deux équipes, personne ne se matera d’un oeil intéressé le match entre une équipe éliminée et une autre assurée de se faire bouffer par les Bucks au premier tour des Playoffs. Par contre, toute la planète basket sera devant ce Nets – Portland (3h) qui pourrait être légendaire. Pourquoi ? Dernier match des Blazers, le prime Damian Lillard en plante 61, record en carrière égalé, provocation d’un passage en force décisif, victoire des siens. La déclaration de la torche humaine à la fin du carnage ? « Jeudi, c’est le match de notre vie. » What ? Il a prévu d’en planter 80 ? Il va prendre des shoots du milieu de terrain uniquement ? Ce dont on est sûr, c’est que ce match est im-man-quable, alors on met le réveil pour les astucieux, et pour les autres on prépare deux trois cafetières pleines. Prévenez aussi les voisins, parce que ça va envoyer du décibel dans tout le quartier. Ce genre de Game 7 des Finales avant l’heure qui nous avait tellement manqué depuis un an…

Avec tout ce qu’il y a au-dessus, vous l’aurez compris, ce soir ça risque de tirer dans tous les sens chez Mickey. À prévoir donc un gilet pare-balles pour rester en vie jusqu’à la fin. Plus sérieusement, dans des matchs comme ça, on s’assoit bien dans le canapé, on allume la télé, et on se concentre. Et avertissement à Twitter, ce soir, ça peut péter à tout instant !

