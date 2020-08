Giannis Antetokounmpo est suspendu un match pour son coup de boule : il a aussi signé son contrat à la WWE dans la foulée

Giannis Antetokounmpo ne jouera pas le dernier match de saison régulière contre les Grizzlies. Il a été suspendu pour son coup de boule façon Zizou sur Moe Wagner. Les Bucks tremblent, comment vont-ils faire pour battre le Memphis de Ja Mourant et Dillon Briques sans le Greek Freak ?

Alors, qu’est-ce qui lui est passé par la tête (oui, c’est un mauvais jeu de mots) ? Un peu moins de neuf minutes à jouer dans le deuxième quart de ce fabuleux Wizards – Bucks et Milwaukee mène déjà de dix points, normal. Giannis pénètre un peu trop brusquement, Moe Wagner se met en position, bim, passage en force. C’est là que la tête du Grec a commencé à vriller. Se transformant en vrai daim, il envoie son meilleur coup de tête dans la tronche de l’Allemand et se fait exclure comme un malpropre. Peut-être a-t-il craqué sous la pression énorme de ce match, ou alors il a pris un peu trop au sérieux les combats de catch avec Robin Lopez. Dans tous les cas, y’a un truc qui a sauté dans sa caboche. Résultat, un match de suspension selon ESPN et 178 225 dollars qui partent en fumée, ça fait cher le coup de boule quand même.

Giannis headbutted Mo Wagner and got ejected 😳 pic.twitter.com/vmRJuKqF5v — ESPN (@espn) August 12, 2020

Repos forcé sur cette fin de saison régulière pour Giannis, donc. C’est bien, il va pouvoir tranquillement se préparer pour les Playoffs en se matant les matchs de la WWE dans sa chambre. Ce sera en début de semaine prochaine, avec une série contre le Magic. Une série qui devrait être très serrée, on annonce moins de vingt points d’écart sur les quatre matchs (oui, il n’y en aura que quatre). Mais avant ça, dernière répétition générale pour les Bucks, ce soir, qui vont devoir faire sans leur MVP face à des Grizzlies totalement en manque d’inspiration mais qui doivent tout donner pour s’accrocher au play-in comme une moule à son rocher. Attention, on sait comment ça se passe, au moindre faux pas contre les Daims, ça peut partir sur un +15 en deux minutes et on dit adieu à la bulle. Ja Morant et ses copains sont prévenus.

Un match de suspension pour Giannis et son coup de boule. Une forme d’avertissement pour le MVP, qui va devoir éviter ce genre de pétage de plomb à l’avenir car si le Greek Freak commence à se transformer en Ron Artest, il va falloir sortir les civières plus souvent.

Source texte : ESPN