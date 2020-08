Nike Kyrie 6 Eleven Shot Clock : la chaussure d’Uncle Drew passe la onzième

Même si Kyrie Irving ne sera pas avec ses copains pour affronter les Raptors en Playoffs, il leur offre quand même une nouvelle version de son modèle signature, à la symbolique, vous allez comprendre, assez importante. Casser des chevilles, oui, mais les casser en dédicaçant la mif d’Uncle Drew, c’est désormais possible avec la Nike Kyrie 6 Eleven Shot Clock, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Quand Kyrie évoque le nombre 11, c’est souvent qu’il y a également des souvenirs et de la signification dans le reste de ses propos. Numéro fétiche du papa, nombre de matchs que le meneur à disputé avec Duke à la fac, nombre de lettres dans son acronyme, numéro de maillot à Brooklyn. Wow, ok, ça fait beaucoup de choses d’un coup. Du coup, quand le bougre s’est ramené chez Nike pour demander un modèle autour de ce nombre si spécial pour lui, ça a tout de suite fait tilt dans la tête des designers de la Virgule. Et un sacré tilt, parce que la chaussure est une franche réussite. La pompe s’habille d’une robe noire, sur l’intégralité de l’empeigne, la semelle et la traditionnelle languette de scratch qui verrouille le lacet : c’est passe-partout, le meilleur qualificatif pour Irving en fait. Sur la languette tiens, le petit VI pour rappeler qu’on est bien sur la sixième version du modèle, signe que le petit Kyrie pèse fort dans la gamme Nike Basketball. Mais qu’est ce qui permet de rendre tout ça unique ? Des inscriptions en mode lumière néon, avec ces touches de couleur bleues et rouges qui évoquent celles de la Big Apple, vue de loin. Le Swoosh se pare lui aussi d’une teinte nacrée qui donne l’impression que les couleurs se reflètent dessus, et encore une fois, c’est du pur génie de la part des druides de Beaverton.

La fiche

La grande soeur : les Nike Kyrie 6 Neon Graffiti, parce qu’en matière de néon, le bougre n’en est pas à son coup d’essai.

les Nike Kyrie 6 Neon Graffiti, parce qu’en matière de néon, le bougre n’en est pas à son coup d’essai. On les imagine déjà à ses pieds : Kyrie bien sûr, pour achever les Knicks dans le derby de New York.

Kyrie bien sûr, pour achever les Knicks dans le derby de New York. L’occasion parfaite pour les porter : le playground le plus proche de chez vous, en soirée : furtivité, rapidité, les défenseurs adverses ont déjà perdu.

le playground le plus proche de chez vous, en soirée : furtivité, rapidité, les défenseurs adverses ont déjà perdu. On aime : le modèle est sobre mais à la fois original, la magie de Nike.

le modèle est sobre mais à la fois original, la magie de Nike. On aime moins : beaucoup d’hospitalisations pour chevilles de défenseurs cassées à prévoir.

Les Nike Kyrie 6 sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 129,99€. Attention, si vous croisez quelqu’un qui les possède, ça ne sert à rien de lui proposer un match, vous finirez certainement aux urgences avec un pied dans le sac.

Source : Nike